La defensa del Granada puede presentar una novedad importante ante el Getafe

Foto: Granada CF

La principal novedad de la alineación del Granada ante el Getafe puede ser la incorporación de Domingos Duarte al once inicial. El central portugués puede hacer pareja en el eje de la retaguardia con Torrente, aunque tampoco se debe descartar que actúen Germán o Víctor Díaz. Este encuentro se disputa este jueves (19 h.) en el Colliseum Alfonso Pérez Muñoz. Robert Moreno ha manifestado que todavía no conoce si Rochina podrá o no formar parte de la expedición que se desplace a Madrid, aunque ya entrena con el resto de sus compañeros. Por el momento la única baja asegurada es la de Arias.

El Granada disputará dos partidos en cuatro días. El resultado de los compromisos ante Getafe y Osasuna puede definir el rumbo al que se encamine en el resto de la competición. Estos encuentros pueden afinanzar la permanencia y sería el momento de plantearse metas más ambiciosas. Pero son dos citas complicadas, sobre todo teniendo en cuenta que el Getafe se ha reforzado con Oscar Rodríguez, Borja Mayoral y Gonzalo Villar. Robert Moreno ha indicado que con esta incorporaciones se puede poner en duda si el Getafe es de “la misma liga que el Granada”. No obstante al equipo rojiblanco todavía le resta maniobra para perfilar su plantilla en el embarcado invernal .