Con cuatro bajas recibirá el Granada al Getafe

Foto: Granada CF

Cuatro jugadores serán baja para el partido frente al Getafe, todos por lesión, después de que no esté todavía recuperado Eteki. Tampoco podrán disputar el encuentro Domingos Duarte, Gonalons e Isma Ruiz. Según a informado hoy Robert Moreno, esta situación no se va a solucionar a corto plazo. La última sesión de entrenamiento antes de este encuentro ha tenido lugar en el Nuevo Estadio de los Cármenes. El entrenador espera un partido bronco y no cree que sea determinante que el Getafe llegue con menos tiempo de descanso que los rojiblanco.

De forma circunstancial, el Granada ha vuelto a entrar en zona de descenso. Bien es cierto que hablamos de una clasificación de un valor relativo. Ayer en el inicio de la jornada el Alavés vencía (1-0) al Celta y adelantaba al equipo de Moreno. Esto quiere decir que para no terminar en angustioso lugar, el equipo debe ganar al Getafe. A ello que añadirle que el conjunto rojiblanco tiene pendiente el partido frente al Atlético de Madrid.

Machís deberá declarar en juzgado el próximo 10 de noviembre, por un presunto delito de lesiones debido a unos incidentes ocurridos en pasado mes de abril.