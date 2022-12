Baja de última hora en la defensa del Granada CF

Ignasi Miquel no forma parte de la lista de jugadores convocados para el encuentro que este sábado (16,15 h.) que disputa el Granada en Lugo. Todo hace indicar que la baja se debe a un problema físico. Si están entre los citados Meseguer, Bodiger y Sergio Ruiz, sobre los que existían algunas dudas. Paco López, que ha comparecido ante los medios antes de conocerse la baja del defensa, ha insistido en que Sergio Ruiz está saliente de lesion y ha expresado su intención de dosificar a Bodiger. Rochina ya entrena con normalidad, pero no viaja a Galicia.

Convocatoria

Estos son los 22 jugadores convocados: Porteros-Raúl Fernandez y Adri López; Defensas-Miguel Rubio, Silva, Carlos Neva, Víctor Díaz, Quini, Ricard y Cabaco; Centrocampistas-Bodiger, Soro, Meseguer, Petrovic, Sergio Ruiz, Melendo y Perez y Delanteros-Arezo, Callejon, Uzuni, Jorge Molina y Bryan.

Probable once y apercibidos

El Granada no podrá repetir alineación, como sí hizo en el ultimo encuentro. Víctor Díaz parece llamado a suplir la ausencia de Ignasi Miquel y el probable once del Granada podría estar compuesto por Raúl Fernández; Ricard, Víctor Díaz, Miguel Rubio, Carlos Neva; Meseguer, Petrovic, Melendo; Callejón, Uzuni y Jorge Molina. El partido puede tener un componente emocional especial para Ricard, puesto que la pasada temporada jugó en el Lugo, donde estuvo cedido por el equipo rojiblanco. Hay que estar muy atentos a los jugadores apercibidos para este encuentro que son seis: Miguel Rubio, Quini, Bodiger, Víctor Díaz, Meseguer y Quini.

Lugo

El Lugo, como el Granada, ha cambiado de entrenador. Fran Justo es el actual técnico en sustitución de Hernán Pérez. El relevo en el banquillo no ha permitido mejorar el rendimiento del equipo gallego. Solo tiene la baja de Juanpe, lesionado. El terreno de juego del Estadio Ángel Carro no debe encontrarse en mal estado, puesto que en Galicia las lluvias no han sido tan abundantes como otros puntos de España.