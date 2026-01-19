La Pizarra 5x18: El Burgos CF vuelve a hacerse fuerte en El Plantío

El Burgos Club de Fútbol logra su segunda victoria consecutiva en casa al vencer 1-0 al Huesca, gracias a un gol de Fer Niño en el minuto 71. El equipo se posiciona séptimo con 35 puntos, a solo tres del ascenso directo. La actuación blanquinegra destaca por su superioridad, especialmente en la primera mitad, a pesar del mal estado del césped.

El profesor Luis Sierra destaca en La Pizarra la gran labor de Fer Niño, autor de un gol "obra de arte", según el analista de COPE. El delantero del Burgos fue expulsado por doble amarilla y se pierde el próximo encuentro.

Luis Miguel Ramis, el técnico, elogia la valentía y el trabajo del equipo. En la Copa del Rey, el Burgos cayó ante el Valencia y Ramis ha criticado duramente al juez de competición por su valoración al desestimar un recurso sobre una alineación indebida. Unos comentarios inapropiados, a juicio de Ramis, que el club opta por censurar. Analizamos la buena defensa que hizo Ramis de los intereses del club.

La posible salida de Aitor Córdoba a China es otro tema de debate, pues los aficionados expresan su deseo de que se quede. El viernes, el Burgos visita al Málaga, un rival directo con 35 puntos y en racha de cinco victorias. El mercado de invierno del Burgos, por ahora, registra más salidas que llegadas, aunque buscan un mediocentro ofensivo. Luis Sierra anticipa un empate contra el Málaga, subrayando la buena forma de ambos equipos.