Andalucía acelera su pulso tecnológico y avisa al Gobierno por la financiación y la red eléctrica

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha reafirmado el papel de Granada como un epicentro tecnológico clave a nivel andaluz y nacional. Durante una visita a la ciudad, Paradela ha destacado que sus nuevas competencias en el ámbito tecnológico, a través de la Agencia Digital de Andalucía, le permiten visitar con más frecuencia una provincia que se posiciona en la vanguardia de la salud y la inteligencia artificial.

Una ventana al mundo digital en 700 municipios

Uno de los instrumentos clave de esta estrategia son los Puntos Vuela, definidos por el consejero como "una ventana hacia el mundo digital". Esta red tiene una presencia muy amplia en el territorio, con 760 puntos distribuidos en más de 700 municipios, permitiendo a los ciudadanos familiarizarse con tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, la realidad virtual o la robótica.

El impacto de estos centros es notable. Según datos aportados por Paradela, solo en el año 2025 se realizaron 1,6 millones de labores de asistencia en administración electrónica para facilitar trámites relacionados con el empleo, los certificados digitales o la gestión tributaria. Ese mismo año, la red alcanzó los 2.170.000 usuarios en toda Andalucía.

Granada, epicentro de la inteligencia artificial

El gobierno andaluz ha decidido convertir la tecnología no solo en un motor económico, sino también en un elemento de dinamización social. Paradela ha detallado las fuertes inversiones en este ámbito, con 4.100 millones de euros ejecutados entre 2021 y 2024, y otros 6.200 millones comprometidos hasta 2030, con apuestas claras por la ciberseguridad y la inteligencia artificial.

En este marco, la Junta de Andalucía ha apostado decididamente por Granada como el corazón de la IA en la región, donde se ha inaugurado el Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía. El consejero ha subrayado el ecosistema local, destacando a la Universidad de Granada como "la primera en España en publicaciones académicas en el entorno de la inteligencia artificial" y el crecimiento de empresas como InnovaSur.

Andalucía no puede estar satisfecha, porque realmente no nos sentimos correspondidos"

Déficit en la red de transporte eléctrico

Para el consejero, "sin energía no hay crecimiento ni progreso". Por ello, ha mostrado su preocupación por el borrador de planificación de la red de transporte eléctrico del Gobierno de España. Ha argumentado que, aunque Andalucía es responsable del 25 % de la energía renovable nueva que se instala en España, sufre un déficit del 40 % en infraestructuras de transporte eléctrico en comparación con la media nacional.

Ante esta situación, el ejecutivo andaluz ha presentado alegaciones para que la planificación refleje los proyectos concretos de la comunidad. "Andalucía no puede estar satisfecha, porque realmente no nos sentimos correspondidos", ha señalado Paradela. Las reclamaciones buscan asegurar la potencia necesaria para proyectos de industria, hidrógeno verde y almacenamiento energético.

En el caso concreto de la provincia de Granada, las alegaciones incluyen cinco actuaciones prioritarias que supondrían una inversión adicional de 19 millones de euros para facilitar el desarrollo de un importante número de proyectos que requieren de esta infraestructura energética.

Es un sinsentido que un gobierno supuestamente progresista esté impulsando una nueva fórmula de este tipo"

Finalmente, Jorge Paradela ha manifestado el desacuerdo frontal del gobierno andaluz con el nuevo modelo de financiación autonómica que se negocia de forma bilateral con Cataluña. En su opinión, la intención del Gobierno es "contentar de nuevo a sus socios independentistas para permanecer en el poder".

El consejero ha criticado que el nuevo sistema pretende sustituir el principio de solidaridad por el de ordinalidad, lo que implicaría que "quien tiene rentas más altas y más aporta, va a ser también quien más recibe". Ha recordado que, con las cifras actuales, Andalucía sigue estando por debajo de la media en financiación por habitante.

Paradela ha calificado la propuesta como un "sinsentido" que rompe un concepto básico similar al de la progresividad en los impuestos. "Parece mentira que un gobierno supuestamente progresista esté impulsando una nueva fórmula de este tipo", ha sentenciado.