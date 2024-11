Williams comienza a entrenar con la plantilla del Granada CF y Domingos Duarte pudiera ser el primer fichaje invernal

Williams se había convertido en uno de los valores más seguros de la zaga rojiblanca, pero el 22 de octubre se lesionó en el partido que el Granada jugaba ese día en Castellón. El diagnostico de su dolencia fue “lesión en el isquiosural izquierdo”. El central ha vuelto a entrenar hoy con el grupo, pero en estos casos hay que distinguir entre el alta medica y la competitiva, por lo que es un incógnita si podrá participar en el partid que su equipo disputará el sábado el el Nuevo Los Cármenes frente al Cádiz. En cualquier caso, es una buena noticia y si no pudiera reaparecer el próximo fin de semana, lo podría hacer el próximo, cuando el equipo rojiblanco visite al Almería.

La incorporación de Williams supondrá una posibilidad de mejora para a línea defensiva, que es la que mas dificultades viene ofreciendo desde hace varias temporadas. Solo Albacete, Almería y Cartagena han encajado esta campaña más goles. El club tiene una oportunidad de solucionar esta problemática en el mercado invernal y la opción de fichar a Domingos Duarte está en el horizonte. En el Getafe está teniendo poco protagonismo y el club madrileño desea aligerar su masa salarial para acudir al mencionada mercado invernal. Una de las ventajas que tendría su llegada a Granada es que conoce la entidad. Aquí estuvo durante tres temporada, entre los años 2019 y 2022, antes de marcha a su actual club y tuvo un rendimiento satisfactorio. El defensa tiene veintinueve años y podría afianzar las opciones de ascenso.

En el Cádiz la situación es complicada, porque pese a que el último partido termino con victoria frente al Córdoba, el equipo está realizando una campaña que no responde a las expectativas planteadas. En el conjunto que entrena Paco López hay otros ex granadinistas. Se trata de Fede San Emeterio, Melendo y Carlos Fernández. Para este partido carece de lateral derecho nato y es posible que entre las bajas estén presentes Kouamé y Alarcón, que tuvieron una diferencias de criterios que ha aconsejado que no participaran en la ultima convocatoria.

El Granada se suma a los actos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que será el 25 de noviembre. El club participa en estas actividades desde 2017. En esta ocasión “se facilitarán entradas para que acudan a presenciar el partido víctimas de violencia de género al próximo partido en casa del Granada CF, que se celebrará el próximo sábado 23 de noviembre, a las 16.15 horas, ante el Cádiz CF. Asimismo, se desplegará una pancarta con el lema ‘La violencia digital es violencia de género’, se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas y se proyectará en el videomarcador un vídeo de concientización”.