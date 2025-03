Williams advierte del peligro del próximo rival del Granada CF, al que sigue en todos sus partidos

Fran Escribá dispondrá de varias alternativas de interés en el partido que su equipo disputará este viernes ante el Tenerife. En defensa podría contar con la pareja Williams y Manu Lama, probablemente los dos mejores centrales de la categoría, u optar por dar continuidad a la que conforman Miguel Rubio y Manu Lama, que dejó la portería a cero en el último encuentro. Precisamente hoy ha comparecido en rueda de prensa Williams, quien ha manifestado la importancia de sumar fuera de casa y he indicado que sigue a que exequipo en todos lo partidos, indicando "que la forma en la que juega y compiten no refleja lo que se ve en la clasificación y se lo he advertido a mis compañeros, porque los pueden dar por muertos, pero nosotros tenemos que estar al cien por cien para ganarles". En el medio de campo el técnico debe decidirse entre dar continuidad al trío de centrocampistas integrado por Gonzalo Villar, Sergio Ruiz y Trigueros, o volver a contar, como ha hecho gran parte de la temporada, con dos hombres en la medular, potenciando las bandas. Todas son alterativas que pueden llevar al éxito y que hablan de una plantilla bien construida, pero que todavía no ha rendido de acuerdo con su calidad.

las bajas y los internacionales

Para el partido de este fin de semana el Granada podrían volver a la convocatoria Jozwiak e Insua, puesto que ambos entrenan con aparente normalidad, aunque ninguno apunta la titularidad. Más complicada parece la presencia de Reinier, que todavía trabaja al margen. Los que están descartados son Brau y Luca Zidane. Todavía no han vuelto los internacionales. En el caso de Hongla, Camerún recibo este martes a las 20 h. a Libia. En el de Tsitaishvili, mañana debe volver a entrenar con la plantilla.