El virus FIFA afecta de la misma forma al Granada y al Oviedo

El próximo sábado (21 h.) el Granada recibirá al Oviedo en el Nuevo Los Cármenes. El conjunto asturiano también es aspirante al ascenso de categoría, pero ahora mismo se sitúa en zona de promoción, mientras que el conjunto rojiblanco cada vez está más lejos de este espacio noble del que ahora lo separan cinco puntos. Los malos resultados del equipo rojiblanco, dejan cada vez menos margen de maniobra para alcanzar el objetivo de esta temporada.

bajas de los internacionales

Los dos equipos tendrá en este encuentro bajas debido a la ventana internacional. Mientras que en Primera esta circunstancias conlleva la detención de la competición, en Segunda no sucede así. En el Granada han sito citados por sus selecciones Tsitaishvili, que se marcha con Georgia, y Hongla, que se va con Camerún, y en el Oviedo Fede Viñas ha sido reclamado por Uruguay y Rahim por Nigeria.

hongla y escribá

La continuidad de Fran Escribá puede depender de lo que suceda en este encuentro. El rendimiento del equipo no está siendo el oportuno. Los errores individuales de algunos jugadores y la ausencia de Uzuni están condicionando su presencia en el equipo rojiblanco. Ademásm el técnico valenciano ha señalado a Hongla tras la última derrota de su equipo en Cádiz, indicando que "hay errores que no me entran en la cabeza. Son inaceptables. Ahora, cuando vaya con Camerún que lo haga dos o tres veces si le apetece, pero con nosotros que no lo vuelva a hacer". El centrocampista cometió un error que facilitó el gol que determinó que el Granada saliera derrotado de Nuevo Mirandilla.