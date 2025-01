Uzuni se niega a entrenar con el Granada CF, según Fran Escribá, y el club tiene un posible recambio

Uzuni se niega a entrenar con el Granada, según ha informado esta mañana Fran Escribá. Por este motivo está descartado para el partido del viernes (20,30 h.) ante el Burgos. El futbolista podría haber llegado a esta situación debido a una oferta de Austin de Estados Unidos, paralela a la falta de acuerdo para la ampliación de su contrato que podría conllevar una mejora económica. El delantero albanés se ha pronunciado de esta maneara, que reproducimos de manera textual, en redes sociales: “Como capitán de este equipo, la gente me conoce. Nunca debe dudar del amor que siente por este equipo y para con esta ciudad. Hasta que escuchar la otra parte. Mi Granada siempre”. Lo cierto es que el futbolista se puede sentir perjudicado económicamente, debido a que el club está pagando un salario superior a futbolistas cuyo rendimiento es tan importante como el suyo. Todo hace indicar que en el fondo de este asunto, lo que fundamentalmente subyace es una cuestión económica.

alternativa al goleador

La situación es compleja y ahora mismo las posturas de Uzuni y la del club están distanciadas. El Granada se continúa remitiendo, para permitir su marcha, a la cantidad de 12,5 millones de euros, que es el precio de su cláusula de rescisión y no hay acuerdo en torno a una ampliación de contrato. El Austin podría haber hecho una oferta que no corresponde a a cláusula de rescisión. Sin el concurso del albanés, las posibilidades de ascenso del equipo de reducen de forma considerable. Si finalmente se marcha, el traspaso podría favorecer una contratación de otro delantero y una de las opciones que está sobre la mesa es la de Juanmi, un atacante cuya participación en el gol es intermitente y que ya ha declinado ofertas para abandonar el Betis que es su actual equipo. En la Real Sociedad llegó a a materializar 11 tantos en la temporada 16-17 y en el equipo hispalense , que pagó un traspaso por sus servicios, obtuvo 16 tantos en la campaña 21-22. El resto de las temporadas su rendimiento de cara a la portería contraria ha sido bastante inferior. Incluso el año pasado tuvo un paso por el futbol de Arabia Saudí, en el que durante 16 partidos solo marcó 3 tantos. Ahora mismo, en el equipo sevillano no acumula mucho minutos. Buscarle un sustituto a Uzuni va a ser muy complicado.

bajas para el partido frente al burgos

El Granada tendrá que jugar este viernes ante el Burgos sin Uzuni. No será la única ausencia. Están lesionados Rodelas, Sinren Diao, Brau e Insúa. Se encuentra sancionado Hongla y Corbeanu no será convocado porque está a punto de concretarse su salida del club. Carlos Neva, aunque está recuperado de su lesión, no llega a tiempo para disputar este encuentro con garantías. Esto provoca que el rojiblanco no tenga lateral izquierdo nato para este encuentro. Una opción seria adaptar a esta posición a Williams, otra retrasar a Tsitaishvili y la tercera sería situar a Ricard o a Rubén a pierna cambiada. Manu Lama apunta a la titularidad en este partido. La pareja atacante parece que estará integrada por Weissman y Lucas Boyé, delanteros que no abundan en su capacidad goleadora.