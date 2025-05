Sergio Ruiz explica los aspectos en los que ha mejorado el Granada CF con Pacheta

Granada - Publicado el 28 may 2025, 16:56 - Actualizado 28 may 2025, 17:19

El Granada se encontrará en Santander con un ambiente enrarecido por los últimos resultados del equipo local. Los cántabros realizaron un buena primera vuelta, pero luego no han continuado en esa línea. Ahora bien, hay que tener en cuenta que al equipo entrenado por José Alberto López, le vale con el empate para garantizarse jugar fase de ascenso, aunque es una plantilla con una tendencia atacante, que hace difícilmente va a buscar la igualada. Más de quinientos aficionados rojiblancos estarán en las gradas de El Sardinero para apoyar a su equipo. Se han agotado todas las localidades enviadas a Granada. El club ha financiado el autobús para los que deseen utilizar este medio de transporte.

sergio ruiz ve ahora al equipo más valiente

En el Granada hay un jugador santanderino y que militó cuatro temporadas en el Racing. Se trata de Sergi Ruiz, centrocampista de 30 años que ha dicho "es normal que cuando venga un nuevo entrenador traiga energía extra y nos enchufemos un poco más", en referencia a la llegada de Pacheta, añadiendo que el equipo es ahora "un poco más valiente y con la presión un poco más alta". Ha indicado también que si el Granada se mete en la fase de ascenso "tenemos muchos argumentos para poder subir de categoría".

El futbolista ha sido sincero al manifestar que "me sorprendió no ser titular el domingo, después de haber jugado en el último partido y que se ganara, pero el mister tiene que mirar lo mejor para el grupo y entiendo que el tenga su partido en la cabeza. Quiero jugar todo y no estuve contento al no hacerlo, pero entiendo la situación". Del Racing ha dicho que "es un equipo muy atrevido, sobre todo de tres cuartos hacia adelante, tiene jugadores muy desequilibrantes y muy buenos números a nivel de goles y asistencias y hace un juego muy de ataque".