Sanción para Hongla y nuevo cambio en la plantilla del Granada CF

El Comité de Competición de la Federación ha decidido sancionar con dos partidos a Hongla por menospreciar o desconsiderar a los árbitros del partido frente al Betis, en el que participó como suplente. El colegiado Guillermo Cuadra Fernandez indicó en el acta que “una vez finalizado el partido y en la puerta de nuestro vestuario el jugador número 6 del Granada don Martin Homgla Yma Li se dirigió a mi árbitro asistente número dos protestándole a voz un grito en los siguientes términos: ‘muy bien, muy bien. Seguid pitando así’, teniendo que ser retirado al vestuario por integrantes de su club”. Además el futbolista deberá pagar una multa económica por esta acción.

Manafá a Brasil

Wilson Manafá ya es jugador del Botafogo de la primera división brasileña y abandona así la disciplina rojiblanca. Con esta baja el Granada dispone ahora de dos fichas libres. Es la cuarta salida en el mercado invernal. Antes se marcharon Perea, Álvaro y Petrovic. Actualmente, el Granada dispone en su primera plantilla de tres jugadores que pueden actuar en el lateral derecho. Se trata de Ricard, que debe volver a la titularidad este próximo lunes ante el Atlético de Madrid, después de cumplir su partido de sanción, Bruno Méndez y Victor Díaz. En este último caso, el futbolista apenas ha tenido minutos durante esta temporada y su participación está siendo testimonial. La lista de bajas todavía puede incrementarse, puesto que se sigue insistiendo en la posibilidad de encontrar equipo a Weissman y Famara. Además, en las últimas horas se está especulando con una salida también para Ferreira, que parece no tener sitio en el once incial tras la llegada de Batalla. Pero ahora mismo el Granada no dispone de otro portero suplente, ante la situación de Raúl Fernández que se lesionó en los primeros días de diciembre. Aunque en un principio se habló de una lumbalgia y no parecía que se fuera a prolongar mucho su baja, todavía no se han divulgado noticias positivas al respecto y la posible marcha del portugués, podría obligar a contratar a un guadameta que asumiera el papel de suplente.

Fichaje de delanteros

En el capítulo de fichajes además de la posibilidad de que en las próximas horas se anuncie la incorporación de Facundo Pellistri, la opción Carlos Fernández vuelve a tomar fuerza, aunque es una operación compleja. En los dos casos se trataría de una cesión. Ambos son delanteros, pero no incompatibles. El uruguyo es un extremo derecho nato y el jugador de la Real Sociedad, aunque dispone de polivalencia, es delantero centro. Una de las dificultades que tendría ahora mismo esta operación es que en San Sebastián que no tiene claro todavía que pueda ser un futbolista prescindible, aunque su paso por el conjunto donostiarra ha estado marcado por las lesiones. Incluso ahora mismo se encuentra aquejado de una dificultad física.

Atlético de Madrid

En el horizonte un partido complejo, el del Atlético de Madrid que mañana disputara Copa del Rey ante el Real Madrid. La campaña del equipo de Simeone no está siendo muy brillante. Actualmente en la liga se encuentra fuera de zona champions y en la Supercopa de España fue eliminado por el Real Maddrid.

Un futuro complejo para un posible venta

En otro orden de cosas, todo hace indicar que la presencia del actual grupo asiático como propietario del Granada, a tenor de los últimos movimientos judiciales, se pueden prolongar durante un dilatado período de tiempo. La incertidumbre en torno a la cantidad que tendría que satisfacer la entidad a Hacienda, en caso de que fuera declarado culpable, lo convierten en un club complejo para posibles nuevo dueños. Por tanto, en el futuro inmediatos, los propietarios del club no parece que vayan a a cambiar. Esto quiere decir que será con ellos con quienes el Ayuntamiento deba negociar la cesión a largo plazo del Estadio Nuevo Los Cármenes que posibilite el inicio de la remodelación y ampliación del aforo de la instalación deportiva.

