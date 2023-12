El Real Madrid no necesita emplearse a fondo frente al Granada CF

Una derrota (2-0) en el Santiago Bernabeu es un resultado normal para un equipo como el Granada. En este partido debutó en el banquillo rojiblanco Alexander Medina y comenzó a ofrecer la versión del juego que el desea. Juntó líneas, intentó replegar la defensa y como resultado el ataque fue inoperativo. Tal vez esta última circunstancia tenga mucho que ver con la ausencia de Gonzalo Villar. El murciano, que es el futbolista con más criterio en la medular, era duda por un problema físico y finalmente no estuvo ni sentado en el banquillo, pese a que se había desplazado a Madrid. También se pudo apreciar que, a priori, confía más en Raúl Fernández que en Ferreira, pero el guardameta vasco tuvo que retirarse durante los primeros minutos por una dificultad en la espalda.

Dominio del Real Madrid

El dominio del partido fue prácticamente de manera continuada para el Real Madrid. Sin apenas esfuerzo, consiguió doblegar al Granada que con sus habituales dificultades en defensa se lo puso fácil al equipo de Ancelotti. No tardó en llegar el primer gol. En el m. 26 se produjo el habitual fallo en la retaguardia y Brahim lo aprovechó con habilidad. El juego no era brillante, pero las pocas ocasiones de gol llegaban de la mano del equipo local, como una tuvo Bellingham que no lució como en otras ocasiones.

No cesan los fallos en la defensa del Granada

Durante la segunda mitad no varió el relato. El Real Madrid controlaba sin apenas dificultad y en otro despiste defensivo, Rodrigo (m. 57) aparecía solo en el área y aprovechaba un despeje para sentenciar el encuentro. Pudo aumentar su renta el conjunto de la capital de España por mediación de Valverde, pero no hubo muchas más jugadas de excesivo riesgo, entre otras cosas, porque el conjunto blanco jugó a medio gas. No necesitas más para superar al Granada. Todavía es pronto para juzgar a Medina y habrá que hacerlo cuando consiga sumar más sesiones de trabajo.

Próximo partido

El próximo partido del Granada será el domingo 10 de diciembre (16,15 h.). Ese día recibirá al Athletic de Bilbao. Habrá que estar atentos a la recuperación jugadores tan importantes como Gonzalo Villar y Bryan Zaragoza, que se retiró del encuentro con problemas que parecían de carácter muscular.

Ficha técnica

Real Madrid: Lunin, Carvajal (Lucas Vázquez, m. 46), Rudiger, Alaba, Mendy, Kroos, Fede Valverde, Bellingham, Rodrygo (Gonzalo, m. 85), Brahim (Nico Paz, m. 88) y Joselu (Dani Ceballos, m. 69).

Granada: Raúl Fernández (André, m. 8), Ricard, Ignasi Miquel, Torrente, Carlos Neva, Manafá (Petrovic, 63’), Gumbau, Sergio Ruiz, Bryan (Álvaro, m. 83), Uzuni (Weissman, m. 73) y Lucas Boyé (Antonio Puertas, m. 83).

Goles: 1-0, (m. 26) Brahim. 2-0, (m. 57) Rodrygo.

Árbitro: González Fuertes (asturiano). Mostró cartulina amarilla a Bellingham (m. 22) y Rudiger (m. 22) del Real Madrid y a Gumbau (m. 77) del Granada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Incidencias: Jornada 15 de Primera División, disputado en el Santiago Bernabeu. Asistieron 70.685 espectadores, entre los que había numerosos seguidores del Granada. Antes del comienzo de partido se guardó un minuto de silencio en memoria del ex directivo del Real Madrid Luis Blasco y de la actriz Concha Velasco, recientemente fallecidos.