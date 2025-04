Un partido clave para el futuro del Granada CF

El Granada juega este domingo (14 h.) en el Carlos Belmonte un partido que en caso de vencer, lo puede mantener todavía con muchas opciones para alcanzar el play off de ascenso. El equipo rojiblanco es superior al Albacete, pero su comportamiento irregular durante toda la temporada, el bajo rendimiento como visitante y los errores individuales de sus futbolistas evitan que se pueda considerar el favorito y la incertidumbre es la principal característica a la hora de evaluar las posibilidades que tiene de victoria. Es cierto incluso que en algunos sectores se consideraría como positivo un empate. Ahora mismo lo separan dos puntos de la zona de play off y restan ocho jornadas para que concluya la competición.

alineación del granada

Fran Escribá tendrá la baja segura de Luca Zidane, es duda Weissman, que no ha participado con normalidad en la sesión de trabajo de este viernes, y puede volver a la convocatoria Brau, aunque todavía no tiene el ritmo adecuado para considerar su titularidad. Hay dos dudas que complican adivinar una alineación. Está por determinar la pareja de Williams en el eje defensivo, con dos candidatos para el puesto: Manu Lama y Miguel Rubio. También está por determinar si de salida juega con dos o tres centrocampistas. Si se elige a Manu Lama y finalmente el técnico opta por dos futbolistas en la medular, el once podría estaría compuesto por: Mariño; Rubén, Williams, Manu Lama, Carlos Neva; Hongla, Gonzalo Villar, Rebbach,Tsitaishvili; Stoichkov y Lucas Boyé. También tienen opciones de participar en el once el mencionado Miguel Rubio, Sergio Ruiz y Rodelas.

albacete

En el Albacete la principal preocupación es como suplir la ausencia de Pablo Sáez, cedido por el Granada y jugador importante en su esquema. En los diez partidos disputados desde su llegada al conjunto de Alberto González ha marcado cuatro goles. El probable once puede ser el integrado por Lizoaín; Medina, Pepe Sánchez, Aguilar, Costa; Riki, Pacheco; Fidel, Juanma, Morcillo y Cristian. Por tanto Javier Villar, el hermano del centrocampistas del Granada podría no ser titular, aunque tiene bastantes opciones de jugar durante el segundo período y quien sí actuará desde el principio es el exgranadinista Pepe Sánchez.

Es una incertidumbre el ambiente en el Carlos Belmonte, puesto que el partido coincidirá con la procesión de La Borriquilla. También la coincidencia con las procesiones ha podido influir en una desplazamiento menos masivo del esperado por parte de los aficionados rojiblancos, algunos de los cuales también están un tanto fríos debido al rendimiento del equipo.