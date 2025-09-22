Pacheta desvela varias claves de la alineación y el juego del Granada CF en Burgos

El Granada juega hoy en El Plantío a partir de las 20:30 h. El objetivo será la victoria frente al Burgos, que atraviesa un buen momento anímico y opta a las posiciones de ascenso, mientras los rojiblanco son los últimos clasificados. En el Granada solo hay una baja, la de Bouldini, lesionado, mientras que en el Burgos suman, por el mismo motivo, tres: los delanteros Iván Chapela y Víctor Mollejo, y el centrocampista Marcelo Expósito. La principal novedad de la convocatoria rojiblanca es la presencia de Diallo, que se lesionó en la primera jornada y desde entonces ha estado recuperándose de su dolencia.

claves del juego del granada

Es difícil adelantar una alineación del Granada, puesto que el equipo presenta muchas dudas, entre ellas si se mantendrá la defensa con tres centrales, que por el momento no está dando resultado, pero hay una cosa que está clara: Pacheta anuncia cambios. Además, el técnico ha apuntado que en las circunstancias por las que atraviesa su equipo, una de las opciones es simplificar el juego, coincidiendo en esto con una de las alternativas por las que se ha pronunciado el que fue entrenador del Granada y ahora comentarista en COPE Granada, Chema Rodríguez.

alineaciones

El inicial del Granada podría estar compuesto por Astralaga o Luca Zidane (con más opciones para el primero); Casadesús, Óscar Manu Lama, Williams, Alex Sola; Alemañ, Trigueros, Sergio Ruiz; Faye, Pablo Sáez y Jorge Pascual. Es probable que se desista de la defensa con tres centrales y salga del once Óscar, lo que permitiría sumar a Rubén Alcaraz al centro del campo. Otro que puede ser titular es Gagnidze, que aunque se lesionó en La Victoria, ha viajado con el equipo y en los pocos minutos disputados ha mostrado buenas formas.

En el Burgos, el once más probable por el que se espera que apueste Ramis es el integrado por Ander Cantero; Lizanco, Aitor Córdoba, Sierra, Florián Miguel; Iván Morante, Miguel Atienza, Curro Sánchez; Davido González, Íñigo Córdoba y Fer Niño.