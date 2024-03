Novedades en el Villarreal y buenas noticias en el Granada CF

Este domingo el fútbol le ofrece al equipo de “Cacique” Medina otra oportunidad para la redención. El partido se disputa este domingo a una hora no muy cómoda (14 h.) en el Estadio de la Cerámica. El técnico ha confirmado la recuperación de Bruno Méndez, distinto es que encuentre el ritmo de competición adecuado tras su lesión. Le ha quitado importancia al hecho de que su equipo llega con más tiempo de descanso al encuentro. Con respecto al horario del partido ha recordado que es el momento del almuerzo y no del fútbol. También ha informado que Vallejo no ha entrenando durante toda la semana por una cuestión personal y que las ausencias en las convocatorias de Raúl Fernández, se debe a una decisión técnica, de la misma manera que ha dicho que no ha recibido ninguna cosigna con respecto a la participación de Ignasi Miquel, que de jugar el domingo, renovaría automáticamente para la próxima temporada.

El once esperado

Por tanto, se confirma que el once del Granada puede ser el mismo con el que se viene especulando durante la semana y estaría compuesto por: Batalla; Ricard, Ignasi Miquel, Bruno Méndez, Carlos Neva; Sergio Ruiz, Hongla, Gonzalo Villar; Pellistri, Uzuni y Lucas Boyé.

Villarreal

En el Villarreal ya es baja definitiva Albiol. Lo ha confirmado Marcelino, que ha recordado que este Granada es muy distinto al de la primer vuelta. Además tiene la baja por sanción de Cuenca. Los valencianos suman seis partidos sin conocer la derrota. La alineación más porbable estaría compuesta por: Jöngersen; Kiko, Mosquera, Bailly, Alberto Moreno; Comesaña Parejo, Akhomach, Baena; Guides y Gerad Moreno.

