Unidas por Extremadura destaca el "talante conciliador" de Fernández Vara

Continúan los mensajes de dolor por el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. La coalición Unidas por Extremadura se ha sumado a las muestras de condolencia, lamentando la muerte del expresidente autonómico y reconociendo de manera explícita el "papel fundamental" que desarrolló al frente de la Junta para impulsar el desarrollo de la propia autonomía extremeña. En un comunicado, la formación ha hecho especial hincapié en el valor de su estilo político.

Más allá de su labor de gobierno, la formación ha querido destacar el "talante conciliador y dialogante" que, según señalan, Fernández Vara "siempre ha mantenido" con sus diputados. Este enfoque, basado en el respeto y la escucha, no fue un mero gesto protocolario, sino la herramienta que permitió alcanzar "consensos importantes" para el progreso de la región, demostrando que la diferencia ideológica no era óbice para la construcción de acuerdos.

La portavoz de la coalición, Irene de Miguel, ha sido contundente al enmarcar la significación histórica de esta pérdida. En sus propias palabras, con la desaparición del expresidente Vara "se va una forma de hacer política". Un modelo caracterizado precisamente por ese respeto al oponente político y por la capacidad y voluntad de llegar a consensos, un arte que en la actualidad parece, según se desprende de la declaración, en peligro de extinción.

En un gesto de respeto institucional y cercanía humana, la formación ha trasladado sus "más sinceras condolencias" tanto a la familia y amistades del finado, como a los dirigentes y afiliados del PSOE. El comunicado reconoce que los socialistas extremeños "encontraron en su persona a un referente a seguir", validando así el liderazgo interno y la estatura moral de Fernández Vara dentro de su propia formación.

Como señal de duelo y respeto por quien presidió la Junta de Extremadura durante doce años, Unidas por Extremadura ha anunciado la cancelación de todos los actos previstos durante las jornadas de este domingo y lunes. Esta decisión, práctica y simbólica a la vez, subraya la magnitud de la figura perdida y convierte el luto en una acción concreta, cerrando filas en un día de dolor común para la política autonómica.