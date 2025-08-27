Movimientos de mercado que pueden debilitar al Granada CF y otro delantero que está en la órbita del club

Los últimos días del mercado son propicios para las sorpresas. Pacheta ya advirtió que en estas jornadas puede surgir la dificultad de que, a última hora, se marche un jugador con el que se contaba. Pablo Sáenz, extremo izquierdo que llegó al Granada desde el Calahorra y pasó por el Recreativo antes de formar parte de la primera plantilla, tiene una oferta del Albacete para firmar por tres años. En el club manchego lo conocen bien, puesto que la pasada temporada fue cedido a este club por el equipo rojiblanco, realizando una campaña en la que marcó cinco goles en dieciséis partidos. En el conjunto del Carlos Belmonte no existen problemas económicos destacados, ya que todavía no han agotado su límite salarial. El delantero termina contrato con el Granada este año y es uno de los jugadores con los que se cuenta para la próxima campaña. El futbolista está tentado por la oferta albaceteña, pero el conjunto rojiblanco puede jugar con ventaja en la operación, puesto que la cláusula de rescisión estaría en torno a los doce millones de euros.

otro delantero con opciones para firmar por el granada

Mientras tanto, el Granada continúa buscando completar su plantilla y la prioridad sigue siendo la zona de ataque. Sobre la mesa aparece un nuevo nombre, Carlos Espí, delantero de veinte años que actualmente milita en el Levante. El año pasado anotó seis goles en treinta y seis encuentros. El equipo valenciano podría estar interesado en su cesión, aunque el futbolista no desea marcharse.

concentración de aficionados

Los aficionados del club, agrupados bajo la denominación de Unión Granadinista, han solicitado permiso para una concentración antes del partido de este domingo frente al Mirandés. De esta manera, desean mostrar su malestar ante la situación por la que actualmente atraviesa el equipo. La plantilla no acudirá a este encuentro en autobús, como ha sido habitual hasta la fecha, sino que lo harán en los medios de transporte que consideren oportunos. Es una decisión que ha adoptado Pacheta, que podría variar en algunas ocasiones y que ya ha puesto en marcha en otros equipos bajo su responsabilidad.

un rival en horas bajas

El Granada tiene este domingo la oportunidad de sumar su primera victoria ante uno de los rivales que, ahora mismo, tiene menos potencial en la competición. El Mirandés, después de ser el equipo revelación de la pasada temporada, ha desmantelado su plantilla. Solo ha mantenido a dos jugadores nuevos de la actual temporada. Ha cambiado de entrenador. Alessio Licci se marchó al Osasuna y en el banquillo del conjunto burgalés se sienta ahora Fran Justo, que fuera jugador del Orense y ha entrenado, entre otros equipos, al Lugo y al Algeciras. Es un equipo en construcción, al que todavía le queda margen salarial para mejorar su plantilla, pero este año parece que las cesiones, que son su principal fuente de futbolistas, son de jugadores jóvenes en formación, por lo que se ve complicado que repitan la hazaña del año pasado, cuando disputaron la fase de ascenso a Primera División.