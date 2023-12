Medina resuelve el debate en la portería del Granada CF

Alexander Medina ha manifestado que Ferreira estará en la portería del Granada en el partido que este sábado (14 h.) disputará su equipo ante el Celta. Así lo ha afirmado antes de que Raúl Fernández se sometiera a las últimas pruebas para determinar su participación en la convocatoria, después de haber padecido una lumbalgia. Además, el entrenador ha manifestado estar satisfecho con la actuación del guardameta luso en los últimos encuentros, más allá de algún circunstancia accidental.

Once inicial

Con respecto al once inicial, ha indicado que habrá pocas bajas y por tanto lo más probable es que sea el integrado por André Ferreira; Ricard, Ignasi Miquel, Torrente, Carlos Neva; Sergio Ruiz, Gumbay, Gonzalo Villar; Bryan Zaragoza, Lucas Boyé y Uzuni. Con respecto a la posibilidad de jugar con dos centrales zurdos ha indicado que prefiera “que los dos centrales tenga pierna”, en alusión a que una sea diestro y el otro zurdo, pero se mostrado satisfecho con la pareja integrada por Torrente e Ignasi Miquel, aunque ha reconocido que podido haber algún desajuste puntual. Dado que Vallejo continúa lesionado, sin que se divulguen datos en torno a su reaparición, el único central diestro es Miguel Rubio, pero no parece que vaya a ser titular este fin de semana.

Celta

El entrenador del Celta, Rafa Benítez, no ha querido calificar este partido como una final y se ha referido a la competición como una maratón. Finalmente solo contará con la baja de Aidoo. Es probable que Aspas vuelva a la titularidad y por tanto el once inicil sería el siguiente: Guaita; Kevin, Unai Núñez, Starfelt, Manu Sánchez; Tapia, De la Torre; Mingueza, Bamba, Larsen y Aspas. El equipo gallego no ha ganado ningún todavía partido todavía esta temporada como local y el Granada tampoco ha sumado los tres puntos como visitante.

