Lanzan descuentos del 30% para profesionales dirigido a empresas y autónomos

El concesionario Automóviles Marco de Tudela se convierte en el epicentro de las novedades del motor con la presentación en primicia del nuevo Citroën C5 Aircross.

El sector de la automoción en la Ribera de Navarra vive un momento de especial interés con la llegada de importantes novedades. El concesionario Automóviles Marco en Tudela se ha adelantado al mercado al presentar en sus instalaciones, en primicia, el nuevo Citroën C5 Aircross. Este renovado SUV, cuyo lanzamiento oficial está previsto para mitad de mes, ya puede ser conocido de cerca por el público. José Luis Marco, responsable del concesionario, destaca que los visitantes pueden "verlo, montarse y descubrir" una propuesta que redefine el confort. El vehículo mantiene la filosofía de la marca francesa de priorizar la comodidad, gracias a elementos como la suspensión Advanced Control y unos asientos de nueva generación que prometen hacer de cada viaje una experiencia de primer nivel.

Tecnología y espacio interior

El nuevo C5 Aircross no solo destaca por su comodidad, sino también por una profunda renovación tecnológica y de diseño. El interior está presidido por una novedosa pantalla de formato vertical que centraliza el sistema de infoentretenimiento. Por fuera, llaman la atención los pilotos traseros, que integran pequeños alerones con una función aerodinámica clave para reducir el rozamiento, bajar los consumos y minimizar el ruido. En cuanto a motorizaciones, la oferta es amplia, con una versión 100% eléctrica, una opción microhíbrida de 145 CV y variantes híbridas enchufables que alcanzan hasta 195 CV de potencia. Además, Marco subraya que su capacidad interior y de maletero lo sitúan como "si no el más grande de su categoría, uno de los más grandes".

Es como tener un sofá de casa súper cómodo andando por la carretera, una auténtica maravilla.

Impulso para los profesionales

De forma paralela a esta primicia, el concesionario ha lanzado una potente campaña comercial. Durante la primera quincena del mes se celebran los Días Peugeot Profesional, una iniciativa con descuentos de hasta el 30% dirigida a empresas y autónomos. José Luis Marco explica que esta campaña llega en un momento estratégico, ya que "las empresas y los autónomos están viendo si les merece la pena o necesitan cambiar de vehículo por tema de deducciones" de cara al cierre del ejercicio fiscal. La acogida de esta promoción en años anteriores ha sido muy positiva, consolidándose como una cita clave para el sector profesional.

La campaña no se limita a los vehículos comerciales tradicionales, como furgonetas. Marco insiste en que la oferta abarca toda la gama: "Peugeot Profesional es todo, es turismos, es comerciales". Esta visión inclusiva responde a las necesidades de todo tipo de profesionales, desde comerciales que recorren largas distancias hasta autónomos que utilizan su vehículo para el día a día. La promoción cubre todas las tecnologías de motorización disponibles: diésel, gasolina, híbridos enchufables, no enchufables y 100% eléctricos. Además, Automóviles Marco pone a disposición de sus clientes un equipo especializado para realizar adaptaciones y transformaciones en los vehículos, como isotermos o separaciones de carga.

Este doble impulso, con un lanzamiento exclusivo y una campaña de descuentos agresiva, refleja el dinamismo del concesionario. José Luis Marco lo define como "un reto" constante en el que buscan "dar el mejor servicio". Para ello, no solo se apoyan en un equipo de profesionales, sino también en la selección personal de los vehículos seminuevos y de kilómetro 0 que ofrecen con "garantías espectaculares" y en la estrecha colaboración con los fabricantes para poder acercar al público las mejores condiciones y las últimas novedades del mercado automovilístico.