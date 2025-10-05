La EMT prolonga el itinerario de la línea 8 y conectará Turianova con el centro de Valencia
El cambio incluye la creación de cuatro paradas nuevas en La Fe y en la calle de Gonzalo Tejero Langarita
Valencia - Publicado el
1 min lectura
La Empresa Municipal de Transportes (EMT) prolonga desde el 3 de octubre, el recorrido de la línea 8 para conectar Turianova con el centro de la ciudad.
Así, la línea 8 pasará a denominarse “Porta de la Mar-Malilla Turianova” y dispondrá de cuatro paradas nuevas. Dos estarán ubicadas en los alrededores del Hospital La Fe y otros dos en la calle de Gonzalo Tejero Langarita. Las obras de instalación de las paradas han tenido lugar durante los meses de julio y agosto con un coste de 27.700 euros. La línea mantendrá los horarios y la frecuencia de paso cada 11,5 minutos.
Con esta modificación, los vecinos y vecinas de Turianova estarán conectados con el centro de la ciudad y, más concretamente, con la plaza de la Porta de la Mar, con el Hospital La Fe y con otras zonas de uso público de Malilla como el centro de salud y las escuelas existentes en el barrio.
Esta prolongación de la línea es una actuación prioritaria incluida en el Plan Director de la EMT 2025-2030 que dota de infraestructuras de movilidad esta zona residencial, donde viven unas 2.000 personas.
