Matteo Toggoni y Alfredo García desean seguir en el Granada CF. aunque el equipo descienda

Matteo Togonzzi continuará como Director Deportivo del Granada, aunque el equipo descienda de categoría. Esa es al menos la intención que ha manifestado hoy durante el desayuno de trabajo celebrado por el club y en el que ha estado acompañado también por el Director General, Alfredo García, otra empleado que desea continuar en su posición aunque club baje a segunda. No se han podido efectuar grabaciones durante esta cita. Los dirigentes no quieren ni oír hablar de que la temporada próximo el equipo juegue en otra categoría y pretenden agotar todas las opciones posibles para evitarlo, pero están trabajando en esta posibilidad a la hora de confeccionar la plantilla.

Falta de gol

Preguntado Tognozzi sobre los pocos goles que marcan los nuevos futbolistas de la zona alta de acuerdo con sus estadísticas acumuladas, ha subrayado que en realidad lo que se han traído son extremos para las posiciones atacantes y ha pedido que se les vea más partidos para poder evaluarlos. Insisten en mostrarse satisfecho del mercado invernal. En él llevaba trabajando desde hacia algún tiempo. De hecho, ha comentado que ya estudió con Paco López la posibilidad de contar con Bruno Méndez, antes de que el técnico fuera relevado en sus funciones.

Vallejo

También se ha hablado sobre la situación de Vallejo. El futbolista cedido por el Real Madrid no está disponible debido a problemas personales, pero por respeto a su intimidad y mientras el implicado no diga lo contrario, no se divulgarán más detalles sobre este asunto.

Bryan Zaragoza

Los dirigentes del Granada han informado que el club no ha gastado todo lo que se ha ingresado por la operación Bryan Zaragoza en este mercado. No se ha precisado que cantidad es la sobrante, pero se destinará a a planificación de la próxima campaña. La marcha del malagueño, al producirse antes de lo esperado, aumentó estos ingresos. Los dirigentes han informado que esta salida definitiva se hizo porque ya el futbolista estaba presionando para marcharse al Bayern de Munich,debido a la llamada del club alemán, ante las lesiones que había sufrido.

Operación Líbero

Se ha destacado la salud económica de club. También se ha indicado que es posible que se tenga que depositar una fianza, pero mucho menor de lo que se había especulado, en el asunto de la Operación Líbero, que podría estar en torno a los nueve millones de euros.

Víctor Diaz

Otro dato que se hadado a conocer es la disponibilidad de Víctor Díaz para dejar su ficha libre. Por el momento no ha sido necesario y el defensa continúa recuperándose de sus problemas de rodilla.

Situación de los fichajes invernales

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Con respecto a los nuevos fichajes, todos menos Pellistri y Mouassa, son propiedad del club, aunque con algunos matices. Batalla tiene opción de compra obligatoria en el caso de la permanencia y Bruno Méndez una cláusula de liberación para la próxima temporada, aunque no se ha especificado en qué consiste. Podría depender de la categoría en la que milite el equipo.

Los Cármenes y Ciudad Deportiva

No hay ningún avance en el asunto de las obras de mejora en el Nuevo Estadio de Los Cármenes. El club sigue esperando una respuesta municipal. Donde sí se están efectuando obras es en la Ciudad Deportiva y se espera que concluyan en junio, de tal manera que los equipos de la entidad puedan jugar y entrenar allí la próxima temporada.

Copa del Rey

Por último, se ha informado que no se ha cesado a nadie por la alineación indebida en la Copa del Rey y que no se va a informar del responsable o responsables de este error que supuso que el Granada abandonara al competición.

Lesión de Boyé

Ya hay parte médico en torno a la lesión de Lucas Boyé. Es el siguiente

“Las pruebas médicas realizadas al delantero Lucas Boyéhan confirmado que sufre una lesión fibrilar en el gemelo derecho

El pronóstico, así como el reingreso del futbolista a la dinámica grupal, quedan pendientes de la evolución de su dolencia.

Por tanto es baja para el partido frente al Barcelona, al igual que Piatkwosky, por sanción y Gonzalo Villar, por haber cumplido ciclo de amonestaciones.

Audio