Mal partido del Granada CF frente al Mirandés

El Granada ha realizado ante el MIrandés uno de los peores partidos desde que Fran Escribá se hizo cargo del equipo. Por ese motivo, el empate sin goles debe ser considerado como un mal menor. Sorprendió la titularidad de Ricard, en detrimento de Rubén. Con ello se pretendía una mayor profundidad y esto solo fue posible durante unos minutos, pues un cambio en el esquema de juego del rival, que pobló con más futbolista el centro del campo, terminó por atascar al conjunto rojiblanco, que solo en momentos puntuales conseguía cercar la meta contraria.

lesión de brau

El encuentro comenzó con una mala cesión de Hongla, que estuvo a punto de costar un disgusto. Los locales doblaban las bandas y parecían incisivos, creando dos ocasiones en las botas de Tsitaishvili, que no fructificaron. Poco después se lesionó Brau, que estaba siendo el mejor de su equipo, y volvió a jugar Carlos Neva. Fue recibido con pitos por parte del público, probablemente como recuerdo de su última actuación, antes del parón que ha supuesto su lesión, cuando mandó callar con un gesto a los espectadores, aunque luego se tornaron aplausos. El curso del partido pudo torcerse más cuando Izeta estrelló un balón en el palo, que tuvo como réplica una oportunidad malograda por Boyé. El público se mostró muy molesto con el árbitro, al entender que pudo haber algún penalti a favor de Granada y no estar de acuerdo con otras de sus decisiones.

la sombra de uzuni

En el segundo período, el mayor dominio lo tuvo el Mirandés y el Granada empujaba por momentos, aunque infructuosamente. Stoichkov pasaba muy desapercibido y la sombra de Uzuni apareció sobre el Nuevo Los Cármenes. Luca Zidane evitó con un aparada que se adelantara el rival y lo mejor del partido fue la solidez defensiva, con otra puerta a cero. Al menos, eso parece que se ha solucionado.

próxmo partido

Este resultado obliga al Granada a buscara una fórmula para que no se le traben mas este tipo de partidos. El próximo compromiso será el domingo frente al Huesca. Brau no podrá jugar este encuentro. La lesión parece que puede ser una rotura fibrilar y podría estar en torno a tres semanas de baja. Las jornadas van pasando y el equipo no se engancha a la zona de ascenso, pero suma ya cuatro jornadas sin conocer la derrota. Cabe confiar que este encuentro sea el mal partido que tienen todos los equipos y que el futuro no ofrezca un panorama similar.

ficha técnica

Granada: Luca Zidane; Ricard (Rubén, m. 78), Manu Lama, Loic Williams, Brau (Carlos Neva, m. 19); Hongla, Gonzalo Villar (Sergio Ruiz, m. 66), Rebbach (Weissman, m. 78), Tsitaishvili (Rodelas, m. 66); Stoichkov y Lucas Boyé.

Mirandés: Raúl Fernández; Hugo Rincón (Parada, m. 70), Tachi, Juan Gutiérrez (Egiluz, m. 86), Tomeo, Julio Alonso (Benito, m. 63); Gorrotxa, Reina, Ánder Martín (Álex Calvo, m. 86); Izeta (Joel Roca, m. 63) y Panichelli.

Árbitro: Rafael Sánchez López (Comité Murciano). Mostró cartulina amarilla a los locales Gonzalo Villar (m. 9), Hongla (m. 37), Loic Williams (m.80) y Brau (banquillo) (m. 80) y a los visitantes Juan Gutiérrez (m. 64), Parada (m. 71), Benito (m. 90) y Joel Roca (m. 94).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 26 de Segunda División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes. La cifra oficial de espectadores fue de 15.823 espectadores.