Luz de alarma en el Granada CF por el futuro Bryan Zaragoza

La lesión de Kingley Coman, extremo del Bayern de Munich, podría precipitar la salida de Bryan Zaragoza del Granada. El conjunto alemán formalizó su traspaso por doce millones de euros, pero con la condición de que concluyera esta temporada como futbolista del equipo del Nuevo Los Cármenes. Sin embargo, este contratiempo dibuja un panorama diferente, puesto que el club alemán podría estar interesado en su incorporación inmediata. Para que el malagueño se marchara Munich, antes debería de tenerse en cuenta la opinión de jugador y estar de acuerdo el Granada. Con respecto a esta última circunstancia, aunque su concurso sea conveniente para intentar alcanzar la permanencia, todo podría negociarse desde el punto de vista económico.

Facundo Pellistri

Este martes Facundo Pellistri podría llegar a Granada. El uruguayo actuaría a las órdenes de “Cacique” Medina hasta final de esta temporada, en calidad de cedido y conoce la liga española tras su paso por el Alavés. Entre las cualidades del extremo no destaca, por ahora, su capacidad goleadora.

Operación salida

En el capítulo de bajas, todo hace indicar que ha existido una oferta por Famara desde Turquía que no ha sido del agrado del jugador. No se conocen clubes que estén interesados en la contratación de Weissman, Vallejo o Víctor Diaz, al menos de acuerdo con las expectativas económicas que tiene el Granada. El mercado se cierra el 1 de febrero.

Preocupante balance de Cacique Medina

Después de la disputa de ocho partidos como entrenador del Granada, los números de ·Cacique" Medina no han solucionado las carencias de su equipo. Suma seis derrotas y solo un empate y una victoria. En el capítulo goleador también el balance es muy preocupante. Ha encajado once goles y solo ha materializado tres. Esto pone de manifiesto que en el aspecto global continúan las carencias defensivas y la sequía goleadora es cada vez más preocupante. La reunión de estos datos no invita al optimismo, máxime cuando el equipo se ha visto reforzado con futbolistas de aparente calidad para intentar lograr la permanencia.

