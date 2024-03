Los autores de lo que está sucediendo en el Granada CF

Lo sucedido ayer en Villarreal es sorprendente. Que el Granada perdiera, como suele hacer ante la mayoría de los equipos, entra dentro de lo normal. Esto es debido a la calidad de su plantilla. Pero en el Estadio de la Cerámica lo que ocurrió fue una goleada en contra (5-1), protagonizada por un equipo que no tuvo que tensionarse mucho para lograrlo y ante un rival que dirigido por “Cacique” Medina hizo que muchos aficionados sintieran vergüenza ajena.

La plantilla

En primer lugar hay que señalar a los futbolistas de la plantilla de forma genérica y sálvese quien pueda. El Granada puede perder, porque la calidad de sus futbolistas da la sensación de que no permite en muchos casos un mejor resultado, pero no es tan fácil de entender es perder la tensión competitiva y terminar encajando cinco goles ante el Villarreal.

El entrenador

“Cacique” Mediana también es culpable. No ha conseguido mejorar los números de Paco López, pese a que algunos de los refuerzos llegados en el mercado de invierno, han mejorado puntualmente a su equipo. el técnico no encuentra soluciones para este Granada, pero tampoco es el culpable de llegar a una liga donde no había tenido experiencias como entrenador y su fichaje se ha mostrado que, hasta la fecha, fue un error.

El director deportivo

Mateo Tognozzi, director deportivo del club, tampoco puede salvarse de las responsabilidad. El que fuera ojeador de la Juventus debuta como director deportivo en el Granada y sus fichajes, incluido el entrenador, no han mejorado suficientemente al equipo. El suyo también es otro fracaso.

Otros dirigentes

También hay que señalar al director general del club, Alfredo García, que es el mismo que durante el verano estaba al frente de una entidad que tardó mucho en hacer movimientos de mercado, lo que pudo ser la causa que motivó la construcción de una pantalla sin garantías. Se marcharon el director deportivo de entonces, Nico Rodríguez, y el entrenador de aquel momento, pero él permanece en el cargo y debe de asumir también su cuota de responsabilidad.

La propiedad

Y por último, hay que citar en el capítulo de culpables a la propiedad, con la presidenta, Sophia Yang, como cabeza visible, y sus asesores. Esta propiedad nombra a los dirigentes y tiene voz y voto en muchas decisiones que se adoptan en el club. Y mientras no se aclare la situación tributaria del club, va a ser muy difícil cambiar de propietarios, ante las dificultades para vencer al equipo.

Audio

