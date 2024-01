En Lisboa dan por hecho el fichaje de Álvaro, jugador del Granada CF

Álvaro Fernández Carreras está muy cerca de formalizar su marcha al Benfica. Como adelantó en COPE, su contrato de cesión tenia la posibilidad de la recuperación por parte de su club de origen, el Manchester United. El Interés del conjunto lisboeta, que tiene además una opción de compra sobre el jugador por un valor aproximado de diez millones de euros, han provocado que la entidad británica decida el fin de su estancia en el Granada. Pese a que ha disputado de pocos minutos, es uno de los mejores jugadores de la plantilla y podría obligar a buscar otro lateral izquierdo en el mercado.

Caso Líbero

La fiscalía solicita al Granada nueve millones de fianza después de la instrucción de Caso Líbero, que analiza la gestión de la entidad cuando era propiedad de Gino Pozo y actuaba como presidente Quique Pina. Esto se desprende de una responsabilidad subsidiaria, relacionada con los tributos de las operaciones económicas. La entidad rojiblanca puede recurrir esta decisión.

Once frente al Betis

La principal duda del Granada para el partido que disputa eeste sábado en el Benito Villamarín es conocer el suistituto de Ricard, que no podrá actuar al estar sancionado. Alexander Medina ha dicho esta mañana que tiene claro su sustituto. Leyendo entre lineas, las opciones son en primer lugar Bruno Méndez y en segundo Manafá. No obstante hay otras variantes como como situar en esta posición a Vallejo. En el caso de que el elegido sea el uruguayo, provocaría la necesidad de encontrarle un sustituto en su posición de central. En este caso, Hongla y Piatkowski son que están mejor posicionados. El once más probable es el siguiente: Batalla; Bruno Méndez, Piatkowsky, Ignasi Miquel o Hongla, Carlos Neva; Sergio Ruiz, Gonzalo Villar, Gumbau; Brayn, Uzuni y Lucas Boyé.

Diez bajas en el equipo de Pellegrini

En el Betis, que suma los cinco partidos sin ganar, destaca el gran número de bajas. Suman diez y son: Bravo, Bartra, Guido, Chadi, Abde, Sabaly, Carvalho, Miranda, Mendy y Bellerin. El once inicial de Pellegrini estaría compuesto por Rui Silva; Ruibal, Pezzella, Sokratis, Abner; Diao, Roca, Guardado, Aoye; Izco y Borja Iglesias.

