Las tres asignaturas pendientes que debe superar el Granada para solucionar sus graves carencias

El Granada está realizando hasta la fecha una temporada mediocre. Se van acabando las excusas y los argumentos que justificaban que la plantilla no ofreciera el rendimiento esperado de equipo más caro de la categoría. Ya no se entiende como una justificación las dificultades de algunos futbolistas para hacer una pretemporada que queda demasiado lejana en el tiempo. Es verdad que el juego ha puesto de manifiesto alguna mejoría, pero debe cambiarse el signo de la secuencia de resultados para lograr el objetivo de ascenso. Esta jornada, incluso se ha situado fuera de la plazas de promoción y el club vive de las rentas de las tres primeras victorias consecutivas en el comienzo de la temporada, que cada vez se diluyen más, puesto que esta buena serie no ha tenido continuidad.

Los tres objetivos pendientes

Para lograr superar esta situación el Granada debe conseguir tres objetivos, casi todos relacionados con el gol. El primero sería devolver la capacidad anotadora a Uzuni que la última vez que marcó fue en la jornada 10. El albanés continua siendo el pichichi de la categoría, pero parece que en su caso se pone de manifiesto que los goles llegan por rachas. Es necesario quebrar su sequía.

Titularidad para Bryan

El segundo objetivo consiste en aprovechar los recursos propios. Parece evidente que Bryan Zaragoza es el jugador con más desborde de la plantilla. El canterano ha aprovechado los pocos minutos que se le han dado y casi siempre que toca el balón crea peligro. Como informó COPE, Karanka estuvo apunto de otorgarle la titularidad frente al Levante y parece que en el partido de este domingo (16,30 h.) en Oviedo, puede ser la gran opción del ataque para intentar romper con la incapacidad goleadora rojibanca.

Tanto Uzuni como Bryan deben materializar algunas las numerosas ocasiones que genera el equipo. También se echa en falta que el resto de los delanteros aporten su talento. En la tabla de goleadores del Granada, después de Uzuni aparece Callejón con dos tantos El resto de los hombres llamados a marcar han logrado una sola diana o ninguna, como es el caso de Jorge Molina. Sus aportaciones son necesarias.

Mejorar el rendimiento de Melendo

La tercera asignatura pendiente del Granada radica en la poca fluidez con la que circula el balón en el centro del campo. Tanto Bodiger como Petrovic son jugadores no son jugadores que por sus características estén llamados solucionar este problema. La creación de juego del conjunto de Karanka depende de Melendo, que por el momento está teniendo unas actuaciones irregulares y lo que es también grave, sin un recambio definido que lo sustituya con garantías, lo que lo convierte en la única pieza en el tablero rojiblanco capaz de dirigir con acierto a sus compañeros. Esto hace necesario que en el mercado invernal se contemple la posibilidad de buscar un futbolista con características similares para evitar la “Melendo-dependencia”.

La retaguardia: una garantía

Por el momento, la línea que parece más asentada es la retaguardia. Las porterías a cero que ha conseguido el equipo lo ponen de manifiesto. No ha supuesto un problema excesivo la ausencia de André Ferrerira por lesión, puesto que la aparición de Raúl Fernández ha sido un éxito. Además, la recuperación de Carlos Neva permitirá más variantes. Esta contundencia defensiva es una garantía de cara al futuro, pero debe unirse a ella disponer de eficacia goleadora.