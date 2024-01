Habrá cambios en la delantera del Granada CF para el partido frente al Getafe

Bordalás vuelve a cruzarse en el camino del Granada. La acentuada personalidad del técnico alicantino y el juego que practican los equipos que dirige, se convierten en protagonistas del encuentro que este lunes, 29 de enero (21 h.), jugará el equipo rojiblanco frente al Getafe. En el equipo madrileño ha adquirido un especia protagonismo en los últimos partidos un ex del Granada. Se trata de Milla que comenzó la temporada sin jugar debido a una lesión y que después se ha terminado convirtiendo en titular e incluso en el último partido llego a marcar un tanto. Sin embargo no podrá actuar frente al Granada, al haber sido sancionado por cumplir ciclo de amonestaciones.

Una baja significativa

Otro de los futbolista que no podrá disputar este partido es Lucas Boyé. La causa es también el haber cumplido ciclo de tarjetas y esta circunstancia obligará a Alexander Medina a alterar su alineación, puesto que el argentino era fijo en los onces iniciales. Tal vez esto pueda facilitar que Matias Arezo se convierta en titular. El delantero ya ha dado muestras de su peligro, pero debe ratificarlo. Se trata de jugador del agrado del técnico, aunque se ha llegado a especular con su salida del Granada, vía traspaso. Esta pudiera ser una de las novedades del equipo titular del granada en el Coliseum. La otra podría ser la presencia de Piatkowsky que no pudo disputar el ultimo partido por problemas musculares. Todo hace indicar que recuperará y formará pareja en el eje de la zaga junto a Bruno Méndez, en detrimento de Ignasi Miquel. Otro futbolista con dificultades es de Ricard, que no pudo terminar en el encuentro ante el Atlético de Madrid, debido igualmente a problemas musculares, pero el entrenador le ha restado importancia a este asunto y todo apunta a que volverá a ocupar el lateral derecho.

Once casi definido frente al Getafe

La alineación que presente el Granada frente al Getafe estará condicionada por la mencionada ausencia de Lucas Boyé, la posible recuperación de Piaskoksy y Ricard, así como por las bajas de Raúl Fernández, que continúa lesionado, salvo sorpresa de última hora, y de Hongla, que cumplirá su segundo partido de sanción. Podría ser la integrada por Batalla; Ricard, Bruno Méndez, Piatkowsky, Carlos Neva; Sergio Ruiz, Gumbau, Gonzalo Villar; Bryan Zaragoza, Uzni y Arezo. El banquillo rojiblanco ofrece pocas alternativas. Los futbolistas que juegan tras los cambios, no ofrecen, por ahora, aportaciones destacadas.

Manafá no se marcha a Brasil

Nuevo capítulo en la historia de Manafá. Finalmente el futbolista del Granada no militará en el Botafogo, pese a que el club brasileño había anunciado su fichaje. El motivo, según ha comunicado el conjunto sudamericano, es que la entidad “no aceptará ningún cambio en los términos acordados y continuará en el mercado para reforzar su plantilla de cara a las competiciones de esta temporada”. Esta circunstancias puede entorpecer las maniobras de Matteo Togonozzi en el mercado de fichajes, que tiene ahora como objetivo prioritario reforzar la delantera.

Germán en COPE

Desde hace un par de semana Germán es el nuevo entrenador del filial. El nuevo técnico del Recreativo ha sido entrevistado hoy en los micrófonos de COPE, los mismos que han tenido al exjugador del Granada en numerosas ocasiones como comentarista.



