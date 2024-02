El Granada CF tiene tres bajas para el domingo y el Barcelona recupera a Ter Stegen

Un partido entre el Granada y el Barcelona es una acontecimiento importante. El encuentro se disputará este domingo (21 h.) en el Estadio Olímpico Lluis Companys. Las opciones del equipo rojiblanco para puntuar son escasas, pero no podemos olvidar que en los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos, en ninguno ha ganado el conjunto catalán.

Tres bajas

El Granada llega con tres bajas importantes, Piatkowsky y Gonzalo Villar, por sanción y Lucas Boyé por lesión. Esto significa fundamentalmente que el equipo se queda sin su organizador, Gonzalo Villar, que es uno de los futbolistas del equipo que están estacando a un nive positivo. Además, la dinámica del conjunto que entrena Cacique Medina es negativa, destacando entre otros aspecto la sequía goleadora. El probable once que oponga al Barcelona puede estar compuesto por: Batalla; Ricard, Ignasi Miquel, Bruno Méndez, Carlos Neva o Maouassa; Sergio Ruiz, Gumbau, Hongla Melendo; Uzuni y Pellistri. Esto significaría un cambio de esquema, pero también puede producirse otras variantes que permitirían un juego más ofensivo.

Ter Setegen vuelve a la titularidad

En el Barcelona la principal novedad es la reaparición de Ter Stegen. El equipo azulgrana está acusando gravemente el no poder jugar en su estadio. Es evidente que su situación deportiva no es muy positiva. No obstante, pese a todos estos inconvenientes es el favorito para este encuentro por motivos obvios.

Saiko en Los Cármenes

El Granada ha alcanzado hoy un acuerdo con el Ayuntamiento que permitirá que el cantante Saiko pueda celebrar un concierto el próximo 8 de junio en el Nuevo Estadio de Los Cármenes. Las condiciones de cesión de la instalación no permitían este tipo de actuaciones sin permiso municipal. Hoy lo han rubricado la alcaldesa, Marifrán Carazo ydirector general del Granada, Alfredo García. El club rojiblanco podría beneficiarse económicamente de la actuación de este cantante granadino, que cuenta con numerosos seguidores y es uno de los artistas de moda, pero todavía no se conocen detalles. Se garantiza que el uso de las instalación no supondrá ningún problema para que la próxima temporada el estadio disponga un buen césped.

