El Granada CF pierde otra oportunidad para lograr la victoria

En una circunstancia diferente a la apura situación por la que atraviesa el Granada, un empate después de quedar con un jugador menos en el m. 22 habría que valorarlo muy positivamente. Sin embargo, la urgencia en la que se encuentra el equipo resta valor a lo sucedido frente en el Nuevo Estadio de Los Cármenes.

Debut de Pellistri

Llamó la atención que no estuviera en el once inicial Lucas Boyé. El delantero argentino tiene una lesión que parece revestir cierta importancia y que a pesar de que el día antes del encuentro el entrenador del Granada informara que no había ningún lesionado, parece deducirse de las palabras del técnico tras el partido, que ya entonces tenía esta dificultad. Debutaba Pellistri que se esforzó sin ningún éxito de cara a la portería contraria y también se convertía por primera vez en titular Hongla que no desentonó con relación al conjunto.

Gol de Méndez

Desde el comienzo del encuentro, Las Palmas se mostró como un equipo bastante mejor que el Granada, pero sin abundante capacidad para el gol y además se encontró con un portero, Batalla, muy afortunado en sus intervenciones. Pero, como viene siendo habitual, el equipo de Medina cometió un grave error. Piakowsky, que había dado muestras de no estar al nivel requerido en esta categoría, tuvo que recurrir a una falta para frenar a Munir y luego de revisarse la acción en el VAR, resultó expulsado, dejando a su equipo con solo diez jugadores. A los rojiblancos no les quedaba otra que intentar defenderse ante el dominio que en ese momento comenzó a ejercer el rival. En medio de esta situación Bruno Méndez (m. 43) recogió un balón en el interior del área y batió la meta contraria. De forma inesperada adelantaba a su equipo en el marcador y se abría una puerta hacia la esperanza.

Empate de Las Palmas

En el segundo período Las Palmas comenzó a tener gran parte de la posesión. Se reiteraba la falta de puntería de los jugadores canarios, pero en otro error defensivo, Pejiño (m. 68) empataba de cabeza el encuentro. Aunque en los últimos minutos el equipo granadinista acosaba la meta contraria, con un Sergio Ruiz que tuvo una sobresaliente actuación, finalmente se puso de manifiesto su inoperancia en los metros finales y malogró una nueva oportunidad para conseguir ganar un partido, cosa que hasta la fecha solo ha logrado en dos ocasiones durante esta temporada liguera.

Próximo partido

El Granada no endereza su rumbo, pese a las oportunidades que le dan los rivales que también luchas por la permanencia. Medina no ha conseguido solucionar la grave problemática del equipo. El próximo partido se adivina muy complejo, puesto que visitará al Barcelona el próximo domingo 11 de febrero (21 h).

Ficha técnica

Granada: Batalla; Ricard, Bruno Méndez, Piatkowski, Carlos Neva; Sergio Ruiz, Hongla (Gumbau, m. 91), Gonzalo Villar (Maouassa, m. 63), Melendo (Ignasi Miquel, m. 24), Pellistri (Corbeanu, m. 63); y Matías Arezo (Uzuni, m. 46).

Las Palmas: Álvaro Valles; Marvin (Coco, m. 90), Álex Suárez, Mika Mármol, Sergi Cardona; Perrone (Pejiño, m. 63), Kirian, Loiodice (Fabio, m. 90); Munir (Cristian Herrera, m. 63), Moleiro y Sandro (Sory Kaba, m. 81).

Goles: 1-0, (m. 43) Bruno Méndez. 1-1, (m. 68) Pejiño.

Árbitro: Mateo Busquet Ferrer (Comité de Baleares). Mostró con roja directa Piatkowski (m.21) y amarilla a Batalla (m. 21), Matías Arezo (m. 45+1), Gonzalo Villar (m. 45+4’) y Carlos Neva (m. 45+4) del Granada y roja directa a Aarón, que estaba en el banquillo (m.70) y amarilla a Marvin (m.42), Sandro (m. 45+4m.) y Loiodice (m. 86)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 23 de Primera División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes, con la presencia de 17.341 espectadores, de los que en t orno a mil eran seguidores de Las Palmas.