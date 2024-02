El Granada CF no gana al último clasificado

Es muy difícil vencer partidos cuando falta la calidad necesaria para afrontar una temporada en Primera División. El Granada confeccionó una plantilla que no era la más adecuada para la categoría y los remiendos que han llegado en el mercado de invierno, solo han mejorado en algunos aspectos las carencias del equipo y no en el grado suficiente para mostrar un futuro optimista. En suma, cada vez de forma más evidente, el club se acerca más a otro fracaso. Se trata de una situación no deseada, pero que cada vez se define de una manera más clara sus trazos.

Oportunidad desaprovechada

La ocasión era propicia para devolver la esperanza. Las derrotas del Cádiz y el Celta ofrecían la enésima oportunidad para lograr recortar distancias. Además, el rival ha sido el más débil de la categoría, como avala su posición en la tabla. Sin embargo, el resultado ha sido un empate a un gol y una primera parte donde el Almería se convirtió en el mejor equipo sobre el terreno de juego.

Fallo de Hongla

Comenzó el partido con una ocasión que malograba Uzuni, pero después se veía que el Granada no era superior a su rival. Un fallo de Hongla lo aprovechó Pubill (m. 9) para disparar desde la frontal del área y adelantar a su equipo en el marcador. Después, el Almería marcó dos goles que no subieron al marcador y en los que intervino el VAR. El centro del campo planteado por “Cacique” Medina era ineficaz en muchos aspectos y pronto Gonzalo Villar, que jugaba lejos de su posición habitual, recibió una tarjeta y fue cambiado por Mouassa.

Mejoría insuficiente

En el segundo período, la entrada de Lucas Boyé por Melendo, facilitó un cambio de mentalidad en el equipo de Medina, pero el atacante no es un goleador y eso resulta grave en una situación como la que vive el Granada. Aumentó la tensión de los rojiblancos, pero solo pudieron materializar una ocasión en un contragolpe culminado por Uzuni (m. 75). Hubo un momento para la ilusión de la victoria, por un penalti que pitó el colegiado sobre Maouassa, pero el VAR intervino y el árbitro, tras verlo en la pantalla, dio marcha a tras a su decisión.

La calidad

Con la ilusión y empuje no se ganan partidos, puesto que a ello hay que sumarle una calidad que este equipo da la sensación de que no se muestra suficiente para Primera División. Pueden existir algunos espejismos, como el de Barcelona, o jugadores aislados que muestra cierto nivel, pero eso tampoco permite evitar la catástrofe. No se debe señalar a los futbolistas, cuya entrega es indudable, sino a los arquitectos que ha intervenido en la confección de la plantilla.

Próximo partido

Mientras existan opciones matemáticas, los profesionales deben seguir intentando evitar que el equipo descienda. El próximo sábado (14 h.) el Granada recibe al Valencia. A priori, es una rival mucho más exigente que el Almería y por tanto las expectativas no son buenas. La esperanza se puede fundamentar en que en el fútbol suelen suceder muchas situaciones inesperadas.

Ficha técnica

Granada: Batalla, Ricard, Rubio, Piatkowski, Carlos Neva, Hongla (Gumbau, m. 65), Sergio Ruiz, Gonzalo Villar (Maouassa, m. 33) (Jozwiak, m. 90), Pellistri (Puertas, m. 90), Melendo (Lucas Boyé, m. 46) y Uzuni

Almería: Maximiano, Pubill, Edgar, Radovanovic, Bruno Langa, Baba (Lopy, m. 84), Robertone, Viera (Melero, m. 65), Arribas (Embarba, m. 65) y Lozano (Marezi, m. 74).

Goles: 0-1, (m. 9) Pubill. 1-1, (m. 75) Uzuni.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Mostró cartulina amarilla a Gonzalo Villar (m. 4) y Gumbau (m. 68) del Granada y a Robertone (m. 77), Pozo (m. 89) y Marc Pubill (m. 97) del Almería.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 25 de Primera División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes, ante 18.756 espectadores. Desde el viernes se habían agotado las entradas.