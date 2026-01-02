Antonio Hidalgo da las claves para que el Deportivo regrese a la senda de la victoria

El Deportivo ha vuelto al trabajo con el objetivo claro de revertir la mala racha de resultados que empañó el final de 2025. El técnico, Antonio Hidalgo, ha señalado que el parón navideño fue "necesario para parar y resetear un poco las cabezas" tras diez meses muy intensos. El equipo encara una semana larga de entrenamientos para preparar el crucial partido del domingo contra el Cádiz con la necesidad de "dar un paso hacia adelante con y sin balón".

La enfermería da un respiro

Una de las noticias más positivas para Hidalgo es la progresiva recuperación de los lesionados. El entrenador ha confirmado que la enfermería "se está vaciando poco a poco", lo que le permite disponer de casi toda la plantilla. "Ximo ya está haciendo prácticamente todo", ha comentado, aunque no estará disponible esta semana. Se espera que Escudero pueda reincorporarse pronto al grupo, mientras que Bachmann ya entrena con normalidad. De todos modos, Ximo todavía no tiene el alta y no entrará en la lista de convocados para esta jornada

Nuevas caras y un mercado abierto

El club ya se ha movido en el mercado con la llegada de dos jugadores: el portero Ferllo y el defensa Adrià Altimira. Hidalgo ha explicado que el fichaje de Álvaro responde a la "petición de Daniel de salir por un tema personal". Sobre el lateral, ha comentado que es un jugador que aportará "mucho talento" y una "profundidad que seguramente hemos echado de menos los últimos partidos".

A pesar de contar ahora con una plantilla de 24 futbolistas, el técnico no cierra la puerta a más movimientos. "Acaba de empezar el mercado y siempre tenemos que estar atentos a cualquier tipo de situación que se pueda dar para mejorar", ha afirmado. Aunque se ha mostrado "muy contento con la plantilla", ha insistido en que está abierto a cualquier opción que se presente.

Hay que estar preparado siempre para poder mejorar todo" Antonio Hidalgo Entrenador del Deportivo

La solidez como punto de partida

Para Hidalgo, la clave para salir de la mala racha pasa por mejorar en ambas áreas. El técnico ha insistido en la necesidad de recuperar la consistencia defensiva que el equipo había mostrado. "En esta categoría, la solidez, el equilibrio y la portería a cero te dan una posibilidad muy grande", ha subrayado. Pero sabe que hay que también dar más pasos adelante: "Estamos en una categoría en que la portería a cero te da muchas opciones y más nosotros con el talento que tenemos, pero tenemos que producir más. El volumen de situaciones de ataque deben aumentar. Atacar a bloques bajos no es fácil pero tenemos que aumentar el volumen. Tenemos que encontrar el punto de equilibrio para sostener el talento que tenemos"

La gestión de una plantilla tan amplia es, según ha reconocido, "el trabajo más complicado que tenemos los entrenadores". Para ello, su receta es ser directo y honesto con los jugadores, que conocen su rol. "Yo soy quien toma las decisiones de quién juega y quién no juega y ellos lo aceptan, a veces mejor, a veces peor", ha concluido.