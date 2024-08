El Granada CF ya ha decidido el futuro de Manu Lama

El futuro de Manolo Lama ya está decidido. El club lo ha inscrito como jugador del primer equipo. El ex de Fuenlabrada firmó por tres temporadas, aunque todavía no tenia ficha, por lo que no pudo ser convocado en los dos primeros partidos de liga. No era aconsejable hacerle ficha con el filial, puesto que en ese caso no podría alternar la disputa de partidos en ambos equipos y se había especulado con la posibilidad de una cesión. Se convierte así en el quinto central de la plantilla, junto con Insúa, Miguel Rubio, Ignasi Mikel y Willians. El eje de la retaguardia es una de las posiciones donde más dificultades ha tenido el Granada y su incorporación puede significar un aportación destacada para tratar de fortalecer esta demarcación.

Una plantilla para el ascenso

Guillermo Abascal cuenta de una de las mejores plantillas de la competición. Así se acreditó durante su confección y se han observado ya características individuales de algunos futbolistas que acreditan esta definición. Pero todavía hay aspectos que debe de definir. Es cierto que hasta el próximo viernes todavía pueden producirse movimientos en el mercado y no se descartan salidas y llegadas de nuevos jugadores, pero hay que recordar que Matteo Tognozzi dio por cerrada la plantilla, salvo alguna sorpresa, y que esta versión fue revalidada por el técnico del primer equipo.

Trigueros

Pese a lo indicado, en estos primeros compases de la competición, se ha puesto de manifiesto que hay algunos aspectos que deben definirse. Es muy importante el situar en un espacio adecuado a Trigueros. Se trata del futbolista más destacado de la plantilla y su capacidad para dirigir el juego rojiblanco, puede convertirse en una de las claves de la temporada. En el último partido comenzó jugando en la banda y esto no favoreció su capacidad de creación. Está por saber si esta será su posición habitual o como sucedió en sus primeros minutos de esta liga, se ubica en una posición que facilite más su capacidad de creación.

Delanteros

Otro aspecto por conocer es el papel de tres delanteros que son de máximo nivel para Segunda, Uzuni, Weissman y Lucas Boyé, y que convierten al Granada en uno de los equipos más poderosos en la zona de ataque, máxime teniendo en cuenta que dos de ellos, Uzuni y Weissman, han sido recientemente pichichis en la categoría. Está por definir quienes tendrá mas protagonismo. Incluso puede haber una opción intermedia con rotaciones.

Audio