El Granada CF completa su plantilla con delanteros que marcan pocos goles

Todo hace indicar que el Granada no ha rematado de manera convincente el mercado de invierno. Las últimas incorporaciones son delanteros que no se prodigan en la suma de goles y por tanto no da la sensación que puedan colaborar a solucionar la grave carencia que tiene actualmente el equipo rojiblanco de cara al marco contrario. Theodor Corbeanu y Kamil Józwiak han sido las últimas incorporaciones. El primero procede del Grasshopper Club Zurich de Suiza. Es propiedad del Wolverhampton Wanderers. En el club suizo ha marcado un gol en dieciséis partidos y ha dado cinco asistencias. El segundo llega desde el Charlotte de Estados Unidos y en los últimos cincuenta y cinco partidos ha marcado cuatro goles. También, antes de cierre de esta ventana de fichajes se ha marchado Weissman, que se ha incorporado a la Unione Sportiva Salernitana de Italia.

En total han sido diez incorporaciones: Batalla, Piatkowsky, Bruno Méndez, Hongla, Maouassa, Marc Martínez, Agusoto Pellistri, Corbeanu y Józwiak, a los que hay que suar la vuelta a la disciplina granadinista de Matías Arezo. Las salidas han sido finalmente ocho, entre ellas algunas que no eran deseadas Se trata dePerea, Manafá, Famara, Álvaro, Pettrovic, Ferreira, Bryan Zaragoza y Weisman.

Sin lesionados

Esta mañana ha entrenado toda la plantilla con normalidad, salvo Józwiak que todavía no ha llegado a Granada. No hay lesionados. La alineación más probable del equipo rojiblanco para el partido que este sábado (16,15 h.) disputa en el Nuevo Estadio de Los Cármenes ante Las Palmas estará integrada por Batalla; Ricard, Piatkowsky, Bruno Méndez, Maouassa; Sergio Ruiz, Hongla, Gonzalo Villar; Corbeanu, Pellistri y Lucas Boyé. Abundan las novedades: Hongla, cumplido sus dos partidos de sanción, puede debutar como titular. También puede figurar por primera vez en el once Maouassa. Piakowsky volvería a ser titular, tras sus problemas físicos, al igual que Lucas Boyé, cumplido se encuentro de sanción. Además, es probable que debut de los delanteros Pellistri y Corbeanu.

Las Palmas

En Las Palmas hay bajas significativas. Javi Muñoz se perderá por primera vez un partido esta temporada, debido a una sanción, y la misma circunstancia impedirá que juegue Araujo. Mfulu están en la Copa de África y se encuentran lesionados Benito Ramírez, Erik Curbelo y Álvaro Lemos. El once mas probable estaría compuesto por Álvaro Vallés; Alex Suárez, Mika Mármol, Sául Coco, Cardona, Loiodice, Perrone, Munir, Kirian, Alberto Moleiro y Sandro.

