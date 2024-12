El Granada CF visita en el último partido del año un campo muy complicado

Este sábado (14 h.) el Granada juega el último partido del año en Ipurúa. Es un escenario complicado. El Eibar se muestra con cierta solvencia en casa. El Granada tendrá para este partido las bajas de Carlos Neva, Miguel Rubio, Jozwiak y Lucas Boyé y Rodelas lesionados y Gonzalo Villar sancionado. Hoy se ha conocido que la dolencia de Józwiak deriva de uno dolores en el pubis, pero por el momento se descarta la pubalgia. Es probable que Fran Escribá plantee una defensa con tres centrales, lo que ofrece múltiples variantes. El valenciano ha reconocido esta posibilidad. El técnico recupera para este partido a Hongla, después de cumplir su sanción.

alineación del granada

La alineación más probable estaría integrada por Luca Zindane; Rubén, Williams, Insúa, Oscar; Brau; Sergio Ruiz, Hongla, Trigueros; Tsitiashvili y Uzuni. Esta variante toma más fuerzas partiendo de las lesiones de Jozwiak y Rodelas, que disminuyen los efectivos para jugar por los extremos.

balance 2025

Fran Escribá ha hecho hoy balance del año y ha indicado que los partidos que ha perdido o empatado el Granada han sido más por errores individuales que por otras circunstancias y ante eso, ha dicho, que poco pueden hacer los entrenadores. El técnico también ha anunciado que Lucas Boyé podría volver a estar disponible en el primer partido o el segundo partido de 2025.

eibar

El Eibar oficialmente no tiene como objetivo el ascenso, aunque se entiende que la plantilla de la que dispone le puede permitir intentar este logro. En él milita Antonio Puertas, que ya suma cuatro goles esta temporada. El conjunto vasco tiene las bajas de dos centrales, Carrillo que cumple ciclo de tarjetas y Anaitz Arbilla que ha sido operado de pubalgia y recupera a Chema, que no pudo actuar en el último encuentro por acumulación de amonestaciones. Al tratarse de una semana de tres partidos, puede haber rotaciones y es muy difícil adivinar el once inicial. Podría estar integrado por: Jonmi; Corpas, Chema, Arambarri, Cristian; Matheus, Sergio Alvarez; Guruceta, Puertas, Madariaga y Pascual.