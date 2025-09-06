El Granada CF rompe su mala racha

En el partido disputado en La Rosaleda entre el Granada y el Málaga, cualquiera de los dos equipos pudo llevarse la victoria. El empate final (2-2) sirvió para que el equipo de Pacheta sumara su primer punto de la temporada, mostrando una mejora en su juego durante la segunda mitad. El técnico rojiblanco planteó el encuentro con una defensa de tres centrales, situando a Álex Sola en el lateral izquierdo en su debut.

dos errores del granada

Aunque ninguno de los dos conjuntos dominaba con claridad al principio del partidos, dos errores defensivos del Granada permitieron al Málaga adelantarse en el marcador. Chupete aprovechó un posible fallo del portero en el minuto 14 para abrir el marcador, y en el 20 volvió a marcar tras otro error, esta vez entre el guardameta y la zaga visitante. En ese momento, parecía que se avecinaba una goleada. Sin embargo, el conjunto local fue perdiendo ritmo, y en el minuto 30 Pau Casadesús recortó distancias con un disparo desde la frontal. El VAR intervino para confirmar que no había fuera de juego en la acción.

el equipo rojiblanco realiza un buen segundo período

Durante la segunda mitad, el Granada ofreció momentos de juego esperanzador, incluyendo dos disparos al palo de Faye y Pascual. Finalmente, Pedro Alemañ aprovechó un rechace del guardameta malaguista para firmar el empate en el minuto 51. Una nueva intervención del VAR confirmó que el tanto era legal. En los últimos minutos, ambos equipos dispusieron de oportunidades para desequilibrar el marcador, pero el empate final puede suponer un punto de inflexión para el conjunto rojiblanco.

próximo partido

El próximo partido del Granada será el domingo 14 de septiembre, cuando recibirá al Leganés en el Nuevo Los Cármenes. Ficha técnica

ficha técnica

Málaga CF: Herrero; Carlos Puga (Gabilondo, m. 46), Diego Murillo, Javi Montero, Dani Sánchez; Juanpe, Izan Merino, Larrubia (Aarón Ochoa, m. 78), Joaquín (Lobete, m. 60), Rafa Rodríguez (Dotor, m. 60); y Chupete (Jauregi, m. 85).

Granada CF: Luca; Pau Casadesús (Rodelas, m. 82), Óscar Naasei, Manu Lama, Loïc Williams, Álex Sola (Hormigo, m. 72); Sergio Ruiz (Rubén Alcaraz, m. 69), Pedro Alemañ; Faye, Pablo Sáenz (Arnaiz, m. 69) y Bouldini (Jorge Pascual, m. 46).

Goles:

1-0, Chupete (m. 14);

2-0, Chupete (m. 20);

2-1, Pau Casadesús (m. 30);

2-2, Pedro Alemañ (m. 51).

Árbitro: Salvador Lax Franco (Comité de Murcia). Mostró tarjeta amarilla a Montero y Juanpe del Málaga, y a Bouldini del Granada.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de Segunda División, disputado en el Estadio de La Rosaleda. Asistieron 26.601 espectadores, entre ellos medio millar de seguidores del Granada.