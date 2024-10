El Granada CF recupera a un defensa central para el partido frente al Levante

Fran Escribá podría contar con Insua para el partido que este domingo disputa ante el Levante. Esto supone el ampliar las opciones para ocupar la demarcación de central. La lesión de Williams y la sanción a Ignasi Miquel, dejaron al equipo rojiblanco con solo dos futbolistas para esta posición, Manu Lama y Miguel Rubio. No obstante, el defensor gallego está saliente de lesión y por tanto puede tener el alta médica, aunque distinto es lo que se conoce como el alta competitiva.

levante

El Levante juega esta tarde a las 19 h ante el Deportivo de la Coruña. Por tanto, tendrá menos tiempo para recuperar el esfuerzo físico del que ha dispuesto el Granada, que además tiene la moral propia de un equipo en alza. El conjunto valenciano está entrenado por Julián Calero, que también ha dirigido a Burgos y Cartagena, entre otros equipos.

ventana invernal de fichajes

Comienza especularse con el mercado invernal y en concreto con el capítulo de las salidas. Luca Zidane que llegó con vitola de titular y al que ha relegado a la suplencia Mariño, podría marcharse al fútbol francés. No obstante, el futbolista tiene contrato en vigor con el Granada hasta 2027. Distinto es que busque un mayor protagonismo, que, por el momento, no parece tener. Una cesión podría ser una alternativa. Lo cierto es que la situación para el guardameta franco-español, no debe de ser cómoda.