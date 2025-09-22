El Granada CF evoluciona positivamente

El Granada ha sumado su segundo punto de la temporada. Ha sido en la sexta jornada y el marcador hubiera sido muy alentador, de no ser por el balance de los encuentros anteriores. El empate ha tenido lugar en El Plantío, ante el Burgos, que no ha ofrecido la imagen que se esperaba, tal vez porque enfrente se ha encontrado con un rival que, aunque no anduvo sobrado de acierto, sí puso un empeño enorme por intentar mejorar su rendimiento.

Pacheta presenta una alineación con varias novedades

En la alineación inicial no estaba Sergio Ruiz. Tal vez fue consecuencia de un proceso gastrointestinal. La alineación presentaba varias novedades. Además de renunciar a la defensa con tres centrales, Hormigos estuvo en el lateral zurdo, Hongla en el centro del campo, Rubén Alcaraz se situó en la medular y devolvió a la portería a Luca Zidane.

El segundo período fue determinante

Durante el primer período ocurrieron pocas cosas. Acaso algún peligro mostrado por Fer Niño y un error de Luca Zidane al recoger con las manos una cesión, que acabó en libre indirecto. Fue en el segundo período donde se fraguó el marcador, primero con un tanto de Álex Sola (m. 67) al recoger un balón que introdujo en el área Fayé, aunque poco después el Burgos lograba empatar por mediación de Grego, que aprovechó la descoordinación de la defensa del Granada. El equipo local apretó, aunque sin consecuencias, durante el resto del partido. Poco más sucedió en el encuentro, que ha mostrado a un equipo rojiblanco en una evolución positiva, aunque continúe sin sumar su primera victoria de la temporada.

Próximo partido

El próximo partido del Granada será de nuevo fuera de su feudo. Será el domingo 28 de este mes, cuando jugará en Huesca. Tendrá una nueva oportunidad para lograr vencer en su primer compromiso de esta campaña.

Ficha técnica

Burgos CF: Ander Cantero, Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel, Iván Morante, Miguel Atienza, Kévin Appin (Mario González m. 83), David González (Fermín m. 70), Mateo Mejía (Iñigo Córdoba m. 70) y Fer Niño (Cantero m. 83).

Granada CF: Luca Zidane, Casadesús (Williams m. 89), Óscar Naasei, Manu Lama, Diego Hormigo (Diallo m. 71), Rubén Alcaraz, Alemañ (Trigueros m. 89), Hongla (Gagnidze m. 55), Álex Sola (Pablo Sáenz m. 71), Souleymane Fayé y Jorge Pascual.

Goles: m. 67, 0-1, Álex Sola; m. 71, 1-1, Grego Sierra.

Árbitro: Rafael Sánchez López (Comité de Murcia). Ha mostrado tarjeta amarilla a Fermín (m. 74) del Burgos y a Martin Hongla (m. 48) y Álex Sola (m. 69) del Granada.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de Segunda División disputado en el Estadio Municipal de El Plantío. Asistieron 8.887 espectadores.