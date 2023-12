Giro importante en la negociación del futuro del jugador de Granada CF Bryan Zaragoza

Las últimas actuaciones de Bryan Zaragoza no están resultando satisfactorias. Tras ser convocado por la selección española, el rendimiento del delantero ha disminuido. A esta circunstancia ha podido colaborar el juego del equipo, que trata de adoptar un carácter más defensivo y esto priva de oportunidades a los atacantes. A pesar de esta circunstancia, no disminuye el interés de varios equipos, algunos no españoles, en hacerse con los servicios de malagueño.

La deriva que está tomando el club rojiblanco provoca que sea difícil lograr la permanencia, lo que está provocando que algunos de estos equipos piensen en la posibilidad de retrasar su fichaje. Ello se debe a que en caso de que el Granada milite la temporada próxima en una categoría inferior, su cláusula de rescisión se reduciría a la mitad. Actualmente es de catorce millones.

Esta nueva situación permitiría que permaneciera en la plantilla que ahora dirige Alexander Medina hasta final de temporada, pero podría significar una mengua en los ingresos económicos que puede obtener el Granada por su traspaso. La colaboración de Bryan Zaragoza puede ser determinante para evitar el descenso y, en este caso, su cláusula se mantendría intacta.

Recuperaración de los lesionados

El próximo domingo (16,15 h.) el Granada recibe al Athletic de Bilbao. Los jugadores vascos están realizando una meritoria campaña. Actualmente ocupan la quinta plaza en la clasificación. Su balance fuera de casa suele ofrecer buenos resultados. Ha sumado tres victorias y solo ha perdido en dos ocasiones, las mismas en que ha empatado.

La victoria ante el equipo que dirige Ernesto Valverde será complicada. Medina debe intentar recuperar a los jugadores lesionados con el objetivo de dotar de mayor potencial a su plantilla. Quien está próximo a poder reaparecer es Gonzalo Villar. Su concurso en el centro del campo es muy valioso y aunque se perdió el partido en el Santiago Bernabeu, existe confianza en recuperarlo para este encuentro. Bryan Zaragoza se marchó con problemas musculares en el duelo ante el Real Madrid. En su caso también existen confianza en que pueda estar disponible el domingo. Miguel Rubio ya tiene desde finales de la pasada semana el alta médica y es posible que ante el Athletic de Bilbao reciba también la competitiva. La situación de Raúl Fernández, que se retiró en el partido del pasado sábado a los pocos minutos de comenzar el partido debido a unos problemas en la espalda, y la de Vallejo son una incógnita. El central aragonés lleva sufriendo dificultades físicas prácticamente desde el comienzo de la temporada.

Audio