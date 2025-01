Fran Escribá pide un delantero goleador para el Granada CF y muestra su decepción en el caso Uzuni

Uzuni pertenece a la historia del Granada y Fran Escrbiá ha pedido hoy el fichaje de un delantero con sus características. No será sencillo encontrar un hombre con estas cualidades, partiendo además de que el poderío económico disponible no es abundante. El club anunciaba ayer su primer fichaje en el mercado invernal. Se trata, como informó COPE, de Abde Rebbach. Es un extremo izquierdo argelino cedido por el Alavés, donde tenía poca participación, y cuya principal característica no es el gol. Se incorporará a los entrenamientos el lunes y podría debutar frente al Sporting. El mercado se mueve entre alguna salida más de la actual plantilla. Jozwiak e Ignasi Miquel, que pueden marcharse a otro club, y la necesidad de contratar a un futbolista con gol.

once del granada en valencia

En medio de esta situación, con una plantilla que escasea en capacidad goleadora, el equipo rojiblanco tendrá que afrontar este sábado (21 h.) el partido frente al Levante en el Ciudad de Valencia. Lo hace con las bajas de Rodelas y Siren Diao, lesionados, e Insua y Carlos Neva, salientes de lesión, aunque por prudencia no participarán en este encuentro. El once más probable será el integrado por Luca Zidane; Brau, Miguel Rubio, Williams, Rubén; Hongla, Gonzalo Villar, Tsitaishvili, Pablo; Reinier y Lucas Boyé.

escribá y calleja

Fran Escribá se ha mostrado hoy decepcionado con Uzuni, que oficialmente todavía no se ha desligado del Granada, pese a que parece inminente el anuncio de su marcha al Austin de Estados Unidos. El técnico mantiene una extraordinaria relación con Calleja, entrenador del Levante, con el que coincidió en el Villarreal.

levante

En el Levante no hay ninguna baja, pero no actuará su lateral derecho, Andrés García, uno de los futbolistas con más minutos del equipo, que está pendiente de su traspaso al fútbol portugués. El portero titular será un exjugador del Granada y el once titular podría ser el integrado por Andrés Fernández; Xavi Grande, Unai, Dela, Papín; Oriol, Kochorashvili, Carlos Álvarez, Pablo Martínez; Morales y Brugué.