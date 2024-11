Fran Escribá podría introducir cambios muy significativos en El Molinón

El partido que disputará el Granada este sábado (21 h.) frente al Sporting de Gijón, tiene todas las características de los grandes duelos del fútbol español. Se enfrenta dos equipos con una dilata historia, con muchos años en Primera División. Cuarenta y dos suma el equipo asturiano y veintisiete el granadino. También es cierto que el Granada es un recién descendido y el club de El Molinón, se despidió de la máxima categoría en 2017. Ambos aspiran al ascenso. El Sporting es segundo en la clasificación, solo superado por el Racing de Santander, mientras que el Granada es quinto, pero solo con tres puntos.

campuzano y dubasin

El Granada no partirá en esta ocasión como favorito. Sus bajas por lesiones y ventana internacional, han debilitado bastante al equipo de Fran Escribá. En el equipo de Rubén Albés destacan sus dos goleadores: Campuzano y Dubasin. Este ultimo, también llama la atención por sus numerosas asistencias. El conjunto de los Cármenes contará en esta ocasión, entre sus numerosas bajas, con la de Uzuni, el pichichi de la categoría con ocho goles.

cambios en el once

Existen diferentes dudas que puede suponer cambios significativos en el once inicia que plantee Fran Escribá. Los últimos partidos de Mariño no garantizan al continuidad de guardameta y se especula con la vuelta a la titularidad de Luca Zidane. Además, los problemas en defensa de Ricard, unidos a sus éxitos como atacante, apunta a la opción de que el ahora lateral pase a convertir en extremo y en su posición tradicional actúe Rubén, después de haber cumplido su partido de sanción. Otro futbolista que ha contraído méritos suficientes para convertirse en titular es Rodelas, pero la falta de experiencia en la categoría del futbolista de Alhendín, juega en su contra para formar parte del once del Granada este fin de semana.