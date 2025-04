Fran Escribá es contundente a la hora de calificar al Almería

El Granada juega este sábado (18,30) frente al Almería, en el Nuevo Los Cármenes. El equipo local tiene cuatro bajas para este partido. Luca Zidane y Brau se encuentran lesionados y Manu Lama y Sergio Ruiz, están sancionados. El resto de la plantilla está en óptimas condiciones, según ha manifestado esta mañana Fran Escribá, que se ha referido al rival como la mejor plantilla de la categoría. Ambos equipos, son todavía aspirantes al ascenso, aunque ninguno está en zona de play off. Cinco puntos separa de este lugar al Granada y uno al Almería.

dudas en la alineación del granada

Lo que resulta muy difícil es adivinar un posible once. El entrenador ha manifestado que en este tramo final de la temporada, alternará el sistema con dos centrocampistas con el de tres. Puede estar más definida la parte de atrás con Mariño; Rubén, Williams, Insua o Miguel Rubio, Carlos Neva. Como centrocampistas tienen sitio fijo Gonzalo Villar y Hongla, Si actuara con un tercer hombre en la medular, se uniría a ellos Trigueros. Caso de que actúe con tres delanteros, los llamados a jugar sería Stoichkov, Rebbach y Lucas Boyé. Si solo hubiera dos centrocampistas y jugara otros tantos extremos y dos delanteros, estarían en las bandas Rodelas y Rebbach y arriba Stoichkov y Lucas Boyé. Además, el técnico del Granada suele ofrecer algunas sorpresas en sus onces iniciales.

el almería de luis suárez

En el Almería, que estará acompañado por un número de aficionados que podría superar el millar, no hay más bajas que las que ya hemos anunciado en COPE: Baba, Chumi y Rachad. Todos son lesionados de larga duración. Luis Suárez, su goleador, pichichi de la categoría y ex del Granada, llega en un buen momento de forma. El once más probable está integrado por Maximiano; Pubil, Edgar, Radovanovic, Langa; Lopy, Roberton, Melero; Puigmal, Melamed y Luis Suárez.