Solo falta un internacional por incorporarse a los entrenamientos del Granada CF

La presencia de Tsitaishvili ha sido la principal novedad en el entrenamiento celebra esta mañana por el Granada de cara al partido que este sábado disputa frente al Tenerife. Tan solo falta que se incorpore con normalidad al trabajo Hongla, para haber recuperado a todos los internacionales. El equipo de Fran Escribá está llamado a sumar la tercera victoria consecutiva de la temporada y acercarse a la zona noble de la clasificación. Ahora mismo se encuentra en mitad de la tabla, a dos puntos de la promoción de ascenso que marca el Mirandés y a tres del ascenso directo que determina el Zaragoza. El rival es el equipo más débil de la categoría, hasta la fecha, y el equipo rojiblanco recuperará a sus internacionales para este partido. Ello unido a la evidente mejoría del juego, desde la llegada del nuevo entrenador, lo convierte en favorito, sin olvidar que cualquier confianza o relajación ante esta circunstancia pueden jugar en su contra.

dos ex del granada en el tenerife

En el Tenerife milita Bodiger, ex del Granada, que no está siendo titular. Además, parece que no viajará ante su inminente paternidad y es uno de los jugadores de los que podría desprenderse el equipo canario durante el mercado invernal. En el banquillo del Tenerife está otro ex del Granada, se trata de Pepe Mel, quien por el momento no ha conseguido enderezar el rumbo deportivo de la entidad.

un once reconocible

Para este partido podría estar bastante definida la posible alineación del Granada: Mariño; Ricard, Williams, Miguel Rubio, Brau; Hongla, Gonzalo Villar, Jozwiak, Tsitaishvili; Lucas Boye y Uzuni. Es decir, a priori tres variantes: Hongla por Sergio Ruiz, Tsitaishvili por Corbeanu y Uzuni por Weissman. Tienen muchas opciones para participar en el partido, aunque sea desde el banquillo, Trigueros y Siren Diao, dos futbolista que fueron un revulsivo imprescindible para la victoria ante el Córdoba. Fran Escribá no es partidario de variar el esquema y ya parecen estar en gran parte definida su manera de jugar con el Granada.

situación del nuevo los cármenes

La buena situación deportiva por la que atraviesa el equipo, provoca que pasen a un segundo plano otros aspectos de la gestión del club. Uno de los más preocupantes es el estado del Nuevo Estadio de Los Cármenes. El recinto deportivo precisa una mejora y una ampliación. La entidad dispone de capital, procedente del fondo CVC, aunque para ello necesita una concesión a largo plazo de la instalación. Sin embargo, como adelantó en COPE el concejal de Deportes Jorge Iglesias la pasada semana, la operación no es sencilla. Las dificultades del club con Hacienda, derivadas del Caso Líbero, pueden estar interfiriendo en la operación.