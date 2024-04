La excusa para intentar calmar a la afición del Granada CF no tiene efecto

La contratación de Sandoval puede calificarse como una jugada estratégica para intentar desviar la atención sobre las protestas que un sector importante de la afición manifiesta contra los actuales dirigentes del club, pero todo hace indicar que no se va a conseguir este efecto. El Granada continúa ofreciendo su peor tempoada de la historia, con una nueva derrota en Cádiz, de la que no se puede culpar al nuevo entrenador, Sandoval. Los responsables son los que planificaron el equipo y los que intentaron mejorarlo en el mercado de invierno. Podría servir como excusa que en el verano tuvieron que trabajar en un contexto complicado por una posible venta de la entidad, pero esta posibilidad ha sido negada por quienes estaban al frente de la entidad durante este período y, por tanto, no les vale como excusa.

La afición se expresa

Los aficionados que se desplazaron hasta el Nuevo Mirandilla volvieron a pedir dimisiones de estos directivos que continúa en sus cargos. Permanecerán en ellos mientras la propiedad no decida la contrario, porque a la aficción, en el esquema de fútbol actual, solo le queda protestar, aunque a veces traten de acallarlos subiendo la megafonía del Estadio Nuevo Los Cármenes.

Valencia

Este jueves el equipo rojiblanco recibe al Valencia (20 h). Es posible que muchos aficionados no acudan en señal de protesta y que los que asistan vuelvan a pedir la dimisión de los dirigentes que han creado al peor Granada de la historia. Hay motivos para que estén molestos.

Audio