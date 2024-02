Estas son las posibilidades estadísticas que tiene el Granada CF de salvar la categoría

El dato es demoledor. Las posibilidades matemáticas del Granada para mantener la categoría son solo del 16 %. Para poner la situación en contexto, hay que añadir que las del Almería son tan remotas como un 1,4 %, las del Cádiz de un 37 % y las del Celta del 70 %. En la situación mas optimista al Granada le bastarían 28 puntos para lograr la salvación, es decir que tendría que multiplicar por dos los que ahora tiene. Claro que eso es en una situación que es difícil que se produzca de esta manera, porque lo mas probable es que sean necesarios bastantes más puntos. Por ejemplo, el año pasado el Valladolid bajó con 40 puntos. No obstante, este año la competición puede ser menos exigente. Ante estos datos tan pesimistas, siempre cabe apelar al tópico de que la estadísticas están para “romperlas”.

La mejor afición de España

Contrastan estas estadísticas, con las que emanan del comportamiento de la afición. Según los datos oficiales, la afición del Granada es la numero uno en Primera División, en cuanto a la asistencia a los partidos que su equipo disputa como local. La media supera el 90 % del aforo. No hay ningún equipo en España que ofrezca una estadística similar. Valencia y Real Madrid son los que están en segunda y tercera, posición respectivamente. El dato es muy alentador, pero a la vez subraya la necesidad de ampliar el Estadio Nuevo Los Cármenes, puesto que en muchos partidos, tanto en Primera, como en Segunda, se pone el cartel de “no hay billetes”. Por el momento no es posible, debido a la falta de acuerdo entre el club, que dispone de fondos para ello, y el Ayuntamiento que es el propietario de la instalación.

Alineación frente al Valencia

Aunque hasta la fecha presente no ha trascendido ninguna información oficial sobre el estado físico de la plantilla, llega el momento de comenzar a especular con una posible alineación para el partido de este sábado (14 h.) frente al Valencia. Dado que en el último encentro, el entrenador echó en falta a Ignasi Miquel y que ya ha superado su partido de sanción, el entral apunta a titular. Si Bruno Méndez está físicamente bien, igualmente debe participar en el once inicial. Lucas Boýe ya demostró que está en forma y cabe esperar que sea titular. Es fácil imaginar que Gonzalo Villar debe volver a su posición natural. Gumbau no podrá actuar por sanción y hay que tener en cuenta que está a una tarjeta de cumplir cilo, uno de los jugadores más valiosos de la plantilla, Sergio Ruiz.

El once mas probable solo tiene, a piori y aplicando la lógica, la duda del central que acompañe a Ignasi Miquel. El resto parece claro y estaría integrado por Batalla; Ricard, Ignasi Miquiel, Bruno Méndez o en su defecto Piatkosky o Miguel Rubio, Carlos Neva; Hongla, Sergio Ruiz, Gonzalo Villar; Uzuni, Lucas Boyé y Pellistri.

