Gragera: "Consiguió ganarse el cariño de muchísimos extremeños"

La tristeza por la pérdida de Guillermo Fernández Vara no conoce fronteras partidistas ni administrativas. Desde la capital de la provincia de Badajoz, su alcalde, Ignacio Gragera, ha elevado este domingo su voz para sumarse al dolor de toda Extremadura, describiendo la muerte del expresidente como "una pérdida para la región" y ensalzando su figura de consenso en un momento de duelo colectivo.

Gragera ha comenzado sus declaraciones reconociendo la lucha incansable que Fernández Vara mantuvo contra la enfermedad "durante muchos meses". Un combate personal que el expresidente afrontó con la misma entereza y discreción que caracterizaron gran parte de su trayectoria pública, y que ahora culmina con una despedida cargada de elogios unánimes desde todos los ámbitos de la sociedad extremeña.

El perfil que ha dibujado el primer edil de Badajoz es el de un líder cercano y cariñoso, cualidades que, unidas a su conocimiento en profundidad de la comunidad, le hicieron ganarse "el cariño de muchísimos extremeños". Esta conexión emocional con la ciudadanía, que trasciende los logros políticos concretos, se erige como el pilar fundamental de su legado, un tesoro humano que la región reconoce en el día de su despedida.

Desde su posición al frente del consistorio pacense, Gragera ha querido extender un "abrazo muy fuerte" desde Badajoz. Su mensaje de condolencia se dirige expresamente a la familia del expresidente, a sus compañeros del PSOE y a la amplia red de amigos que tejió a lo largo de su vida. Un gesto de consuelo que busca aliviar el sufrimiento de quienes más lo querían en un "día triste para todos".

Más allá de las muestras de afecto, el alcalde ha querido dejar constancia de su reconocimientoexplícito al trabajo desarrollado por Fernández Vara a lo largo de muchos años. Ha subrayado, con especial énfasis, su "predisposición siempre al diálogo" y esas "ganas de sumar a esta tierra". Estos dos atributos –la búsqueda del acuerdo y la vocación de unidad– definen la esencia de su proyecto político y su manera de entender el servicio público.

La desaparición de Guillermo Fernández Vara no es solo la de un político con una larga hoja de servicios; es la de una persona cuyo carácter marcó una época en Extremadura. Al cerrar su intervención con un "reconocimiento a la persona Guillermo Fernández Vara", el alcalde Gragera sella un tributo que, al igual que el del resto de la región, honra al hombre tanto o más que al presidente, y que certifica que su recuerdo permanecerá vivo en la tierra a la que tanto amó y por la que tanto trabajó.