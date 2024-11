Escribá anuncia cambios en la alineación del Granada CF frente al Eldense

Habrá cambios en la alineación del Granada en el partido que juega este sábado (18,30 h.) frente al Eldense. Así lo ha anunciado Fran Esribá, antes de la última sesión de entrenamiento previa a este encuentro. Aunque no ha querido precisar, si ha manifestado que serán consecuencia de los errores que se cometieron en Zaragoza. Esto parece señalar directamente a Ignasi Miquel y es probable que también a Lucas Boyé. No está claro quien puede ser el sustituto del central, pero hay tres candidatos: Insua, Manu Lama y Óscar. En cuanto al jugador que pueda actuar en lugar de Lucas Boyé, se podría apostar por Reinier.

bajas e internacionales

El parte de bajas no tiene ninguna variación con respecto a lo previsto y aunque la recuperación de Gonzalo Villar es la que está más cerca de llegar a su fin, Fran Escribá ha manifestado que no desea precipitar su reaparición, máxime teniendo en cuenta que la próxima semana el equipo se verá afectado por al ventana internacional, que ya descarta a Tsitaishvili, convocado por Georgia, y a Uzuni, que ha sido reclamado por Albania. A ellos se podría unir Hongla, que se marcharía con Camerún. Por tanto no formarán parte de la convocatoria Sergio Ruiz, Marc Martínez, Williams, Carlos Neva y Gonzalo Villar, que están lesionados, además de Jozwiak y Rubén, sancionados.

ALINEACIÓN

El once más probable del Granada estará integrado por Mariño; Ricard, Oscar, Miguel Rubio, Brau; Tsitaishvil, Hongla Trigueros, Corbeanu; Reinier y Uzuni. Las variantes son múltiples y Fran Escribá suele sorprender, en muchas ocasiones, con sus alineaciones. Así por ejemplo, podría continuar en el once Lucas Boyé y no ser titular Reinier. El técnico completará la convocatoria con jugadores del Recreativo y es probable que alguno tenga su oportunidad, como es el caso del medio centro Juanma.

eldense

En cuanto al equipo titular del Eldense, no está claro, aunque Dani Ponz recupera para este partido a Íñigo y Camarasa y pudiera disputar algunos minutos Dario, saliente de lesión. El conjunto alicantino está en zona de descenso, aunque cuenta con un partido menos, que hubo de disputar la pasada semana y se suspendió a causa de la DANA.