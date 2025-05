Dos personas son identificas por la policía como autores de actos incívicos en el estadio del Granada CF

Granada - Publicado el 20 may 2025, 16:29 - Actualizado 20 may 2025, 16:45

La victoria del Mirandés en Córdoba (0-2) ha beneficiado al Granada. El conjunto burgalés precisa ganarle el domingo al Almería, para conseguir el ascenso a Primera División. Si se produjera este marcador y el Granada le ganara al Castellón, los de Pacheta dependerían de ellos mismos en la última jornada de liga para poder disputar la fase de ascenso. El club rojiblanco debe también estar muy atento al encuentro que el Racing de Santander disputa en el campo del Eldense. En este caso, la preferencias del Granada son diversas, porque tal vez le convendría que el conjunto cántabro estuviera ya en fase de ascenso y los puntos le supusiera un valor relativo.

tres bajas

Todas los cálculos para que el Granada dispute fase de ascenso pasan por vencer el domingo en el Nuevo Los Cármenes al Castellón. El rival no se juega nada, puesto que ya tiene la permanencia asegurada matemáticamente. El equipo de Pacheta no debe tener a priori más bajas para este encuentro que las que ya sufrió antes del partido frente al Deportivo. Se trata de Borja Bastón, Reinier y Stoichkov. No obstante, es posible que entre estos tres puedan producirse altas para el próximo encuentro. En el entrenamiento de hoy ha habido algunas ausencias, pero por sobrecarga.

la afición se moviliza

Los aficionados rojiblancos ya han sido citados para un recibimiento multitudinario al equipo el próximo domingo. La cita la convoca el G-19 y se pretende que se unan a a ella todos los colectivos, estén o no incluidos entre las peñas. La cita es a las 16,45h. El lema elegido es Hasta el final. Los peñistas granadinos también son noticia por un sorteo solidario de lotes de material deportivo que tendrá lugar el próximo 7 de junio y cuyos beneficios se destinarán a dos asociaciones que se dedican a la lucha contra el cáncer. Las papeletas se han agotado al poco de ponerse a la venta.

actuación policial

Dos individuos han sido identificados por la policía por realizar pintadas incívicas en el Nuevo Los Cármenes. También se han encontrado dos pancartas de cartón pegadas a una de las puertas del recinto deportivo. Los autores del acto fueron dos personas que deseaban mostrar su apoyo al nuevo entrenador, Pacheta. Los hechos han tenido lugar a primera hora de la noche. Uno de los protagonistas tenía antecedentes policiales por delitos de odio, lesiones y amenazas y otro por delitos contra la salud pública.