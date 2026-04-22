Dos cuestiones por aclarar en el Granada CF

El Granada tiene dos frentes abiertos. Las dudas sobre un cambio de titularidad en la propiedad, con todo lo que eso puede significar, y sobre todo la necesidad de lograr la clasificación matemática para asegurar la permanencia. En torno a lo primero no había novedades, pero lo segundo está todavía por dilucidar.

El domingo visita el Nuevo Los Cármenes la U.D. Almería. El Granada tiene las bajas seguras de Manu Lama, sancionado, y de Jorge Pascual, lesionado. Vuelve a estar disponible Diallo. Se espera una masiva presencia de aficionados almerienses en las gradas. En Almería se han agotado nada más ponerlas a la venta las 600 localidades enviadas por el Granada y serán muchos los aficionados que adquieran sus entradas por otras vías para apoyar a su equipo. Cabe esperar una jornada de convivencia entre las dos aficiones y un desarrollo de los acontecimientos diferente al derbi que los almerienses disputaron frente al Málaga el pasado fin de semana.