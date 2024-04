Desde la grada se vuelven a pedir dimisiones, tras derrota del Granada CF frente al Valencia

El Granada de esta temporada se ha construido muy mal. Incluso cuando se ha tratado de remediar en el mercado invernal, los aciertos han sido pocos. La clasificación demuestra estas afirmaciones. El equipo jugó un partido aceptable ante el Valencia, pero debido a su carencia de gol, el resultado final fue la derrota.

El Valencia aprovechó su ocasión

Comenzó el encuentro con un Granada entregado, incluso con oportunidades, como un balón al palo de Gumbau, pero su dominio del juego no se veía materializado en un aspecto tan importante como el gol. Igual sucedió en el comienzo del segundo período. Al Valencia le bastó con esperar su oportunidad y convertirla. Llegó en el despeje de un lanzamiento de córner que recogió Almedia (m. 78) en las inmediaciones de la frontal y terminó batiendo a Batalla.

Graves carencias

Sandoval varió su sistema de juego, consiguió multiplicar la entrega de sus jugadores, pero esta plantilla tiene graves carencias y no se le puede pedir al técnico madrileño que haga magia. El Valencia no es de los equipos poderosos de la competición, pero eso no supone un problema para ganarle al Granada.

“Directiva dimisión”

En la grada hubo menos público del habitual y en varias fases del encuentro se escuchó otra vez el grito de “directiva dimisión”. Es una fórmula en la que la afición puede desahogarse, porque es la propiedad quien deben de adoptar las soluciones que consideren oportunas.

Próximo partido

El próximo partido del Granada será el domingo 14 de abril. Ese día recibirá al Alavés. Hay que disfrutar de los que posiblemente sean los últimos partidos de Primera División que durante un período de tiempo prolongado se verán en el Nuevo Los Cármenes. Cabe confiar en un futuro mejor.

Ficha técnica

Granada: Batalla; Bruno Méndez (Ricard, m. 65), Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Pellistri, Gumbau, Sergio Ruiz (Gonzalo Villar, m. 79), Corbeanu (Józwiak, m. 57); Uzuni (Arezo, m. 79) y Lucas Boyé.

Valencia: Mamardashvilli; Thierry Correia, Cristhian Mosquera, Cenk Özkacar, Foulquier (Jesús Vázquez, m. 57); Fran Pérez (Peter, m. 69), Javi Guerra, Pepelu, Sergi Canós (André Almeida, m. 57); Diego López y Hugo Duro (Alberto Marí, m. 86).

Gol: 0-1: André Almeida, m. 78.

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (Comité Canario). Mostró tarjeta amarilla a Lucas Boyé, Józwiak y Gonzalo Villar del Granada y a Peter del Valencia.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 26ª de Primera División, que fue aplazado en su día por el suceso del incendio en un bloque de viviendas en Valencia. Asistieron 15.107 espectadores.