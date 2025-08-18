COPE
Podcasts
Deportes Granada
Deportes Granada

Calificamos a los jugadores del Granada CF uno a uno (Jornada 1ª)

Hongla es el primer líder de la Clasificación General

Mario Jiménez en su debut con el Granada

Granada CF

Mario Jiménez en su debut con el Granada

Jorge de la Chica

Granada - Publicado el

1 min lectura

La puntuación máxima es de tres.

titulares

Luca Zidane (-): Encajó demasiados goles.

Diallo (-): Debutó en partido oficial y pudo hacer más en algún tanto.

Manu Lama (1): Mientras estuvo sobre el terreno de juego mostró solidez defensiva.

Williams (1): Aunque su equipo recibió tres goles en contra, mostró solvencia.

Óscar (1): Se adaptó a la posición de lateral derecho, aunque no es su sitio natural.

Trigueros (1): Puso empeño, pero un jugador de su categoría debe aportar más.

Hongla (2): Abarcó excesivo territorio, luchó y fue el autor del único tanto de su equipo.

Rodelas (1): Tuvo destellos, pero le faltó continuidad.

Pablo Sanz (-): Se esperaba mayor aportación en ataque.

Weissman (-): No estuvo afortunado.

Stoichkov (-): Su aportación no fue la deseada.

suplentes

Sergio Ruiz (-): Saliente de lesión, trató de aplicar criterio al juego.

Mario Jiménez (1): Debut del canterano de 18 años y mostró cualidades para ser un futbolista importante.

Insua (-): Su actuación pudo ser bastante mejorable.

Samu (-): No aprovechó los minutos que disputó.

clasificación general

Hongla: 2

Manu Lama, Williams, Óscar, Trigueros, Rodelas y Mario Jiménez: 1

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 18 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking