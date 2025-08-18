Calificamos a los jugadores del Granada CF uno a uno (Jornada 1ª)
Hongla es el primer líder de la Clasificación General
Granada
La puntuación máxima es de tres.
titulares
Luca Zidane (-): Encajó demasiados goles.
Diallo (-): Debutó en partido oficial y pudo hacer más en algún tanto.
Manu Lama (1): Mientras estuvo sobre el terreno de juego mostró solidez defensiva.
Williams (1): Aunque su equipo recibió tres goles en contra, mostró solvencia.
Óscar (1): Se adaptó a la posición de lateral derecho, aunque no es su sitio natural.
Trigueros (1): Puso empeño, pero un jugador de su categoría debe aportar más.
Hongla (2): Abarcó excesivo territorio, luchó y fue el autor del único tanto de su equipo.
Rodelas (1): Tuvo destellos, pero le faltó continuidad.
Pablo Sanz (-): Se esperaba mayor aportación en ataque.
Weissman (-): No estuvo afortunado.
Stoichkov (-): Su aportación no fue la deseada.
suplentes
Sergio Ruiz (-): Saliente de lesión, trató de aplicar criterio al juego.
Mario Jiménez (1): Debut del canterano de 18 años y mostró cualidades para ser un futbolista importante.
Insua (-): Su actuación pudo ser bastante mejorable.
Samu (-): No aprovechó los minutos que disputó.
clasificación general
Hongla: 2
Manu Lama, Williams, Óscar, Trigueros, Rodelas y Mario Jiménez: 1