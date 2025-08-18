Calificamos a los jugadores del Granada CF uno a uno (Jornada 1ª)

Mario Jiménez en su debut con el Granada

Granada - Publicado el 18 ago 2025, 17:30

La puntuación máxima es de tres.

titulares

Luca Zidane (-): Encajó demasiados goles.

Diallo (-): Debutó en partido oficial y pudo hacer más en algún tanto.

Manu Lama (1): Mientras estuvo sobre el terreno de juego mostró solidez defensiva.

Williams (1): Aunque su equipo recibió tres goles en contra, mostró solvencia.

Óscar (1): Se adaptó a la posición de lateral derecho, aunque no es su sitio natural.

Trigueros (1): Puso empeño, pero un jugador de su categoría debe aportar más.

Hongla (2): Abarcó excesivo territorio, luchó y fue el autor del único tanto de su equipo.

Rodelas (1): Tuvo destellos, pero le faltó continuidad.

Pablo Sanz (-): Se esperaba mayor aportación en ataque.

Weissman (-): No estuvo afortunado.

Stoichkov (-): Su aportación no fue la deseada.

suplentes

Sergio Ruiz (-): Saliente de lesión, trató de aplicar criterio al juego.

Mario Jiménez (1): Debut del canterano de 18 años y mostró cualidades para ser un futbolista importante.

Insua (-): Su actuación pudo ser bastante mejorable.

Samu (-): No aprovechó los minutos que disputó.

clasificación general

Hongla: 2

Manu Lama, Williams, Óscar, Trigueros, Rodelas y Mario Jiménez: 1